Naftas cenas kāpj pēc lēmuma samazināt ieguvi; akciju cenas nedaudz pieaug

Naftas cenas pasaulē pirmdien pieauga par vairāk nekā 6% pēc Saūda Arābijas, Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) un Kuveitas lēmuma samazināt naftas ieguvi. Akciju cenas pasaules biržās pārsvarā nedaudz palielinājās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Saūda Arābija, AAE un Kuveita svētdien paziņoja, ka naftas ieguve tiks samazināta kopumā par 772 000 barelu dienā. Tai skaitā Saūda Arābija apņēmusies samazināt naftas ieguvi par 500 000 barelu dienā. Ierobežojums būs spēkā no maija līdz gada beigām.

Arī Irāka paziņojusi par naftas ieguves samazināšanu par 211 000 barelu dienā no 1.maija līdz gada beigām un Alžīrija nolēmusi samazināt naftas ieguvi par 48 000 barelu dienā. Naftas ieguvi samazinās arī Gabona, Kazahstāna un Omāna.

Šie samazinājumi seko naftas eksportētājvalstu organizācijas (OPEC) lēmumam oktobrī samazināt naftas ieguvi par diviem miljoniem barelu dienā.

OPEC+ no maija samazinās naftas ieguvi par 1,15 miljoniem barelu dienā papildus 0,5 miljonu barelu dienā samazinājumam no Krievijas. Krievija jau ir apņēmusies no marta samazināt ieguvi par 0,5 miljoniem barelu dienā līdz gada beigām. Tomēr faktiskais ieguves ierobežojums būs ap miljonu barelu dienā, jo Krievija jau februārī ražoja par 0,7 miljoniem barelu dienā mazāk.

"Mums bija vēl viena nedēļas nogale ar notikumu risku, bet šoreiz tās nebija bankas. Tā bija OPEC," sacīja LBBW analītiķis Karls Heilings.

ASV naftas kompānijas "ExxonMobil" un Francijas "TotalEnergies" akciju cenas pieauga par vairāk nekā 5%, bet Lielbritānijas naftas kompāniju BP un "Shell" akciju cenas kāpa par vairāk nekā 4%.

Naftas kompānijas pērn bija guvušas rekordlielu peļņu jēlnaftas cenu kāpuma dēļ.

Jaunie notikumi nedēļas nogalē arī uzkurināja bažas par jaunu patēriņa cenu kāpumu, kas var radīt spiedienu uz centrālajām bankām vēl vairāk paaugstināt procentlikmes, kas savukārt kaitētu globālajai ekonomikai.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 1,0% līdz 33 601,15 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,4% līdz 4124,51 punktam, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,3% līdz 12 189,45 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 0,5% līdz 7673,00 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kritās par 0,3% līdz 15 580,92 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,3% līdz 7345,96 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 6,3% līdz 80,42 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 6,3% līdz 84,93 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena pirmdien pieauga par 7,37% līdz 51,37 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,0839 līdz 1,0908 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2337 līdz 1,2420 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 132,86 līdz 132,35 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 87,86 līdz 87,79 pensiem par eiro.