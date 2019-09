Naftas cenas kāpj pēc uzbrukumiem Saūda Arābijā, biržu indeksi sarūk

Jēlnaftas cenas pirmdien krasi pieauga, investoriem reaģējot uz pēkšņo Saūda Arābijas naftas ieguves apjoma kritumu pēc sestdien notikušajiem dronu triecieniem šīs valsts naftas rūpniecības objektiem.

"Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 14,6%, kas bija tās visu laiku straujākais kāpums vienā dienā. Tas pastiprināja bažas, ka dārgāki energoresursi un ģeopolitiska nestabilitāte var nomākt globālo ekonomiku, kuras pieauguma temps jau palēninās.

Akciju biržu indeksi Ņujorkā, Eiropā un Āzijā saruka, kaut gan naftas kompāniju akciju cenas pieauga, sekojot naftas cenu kāpumam.

Lai gan naftas cenu palielināšanās bija strauja, šīs cenas vēl ir zemākas par šogad sasniegtajiem maksimumiem, sacīja "Manulife Asset Management" analītiķis Neits Tufts.

Arī akciju tirgu reakcija bija salīdzinoši mierīga. "Šis kritums ir samērā neliels lielajā lietu kārtībā. Vēsturiski, kad mums ir tik ievērojams notikums Tuvajos Austrumos, būtu redzama daudz lielāka reakcija," sacīja Tufts.

Valūtu biržā ASV dolāra vērtība samazinājās pret Japānas jenu un pieauga pret eiro, bet britu mārciņas vērtība kritās pēc ES paziņojumiem, ka Lielbritānija nav piedāvājusi jaunus dzīvotspējīgus breksita priekšlikumus premjera Borisa Džonsona pirmdienas sarunās Luksemburgā ar Eiropas Komisijas (EK) prezidentu Žanu Klodu Junkeru.

Zeltam, kas līdztekus Japānas jenai tiek uzskatīts par drošu ieguldijumu ģeopolitiskas un ekonomiskas nestabilitātes laikos, cenas pieauga.

Pēc sestdienas uzbrukumiem Saūda Arābijas valsts kompānijas "Saudi Aramco" naftas pārstrādes rūpnīcai Abkaikā, kas ir pasaulē lielākā, un naftas atradnēm Huraisā Saūda Arābijas naftas ieguves apjoms ir sarucis par 5,7 miljoniem barelu dienā.

"Uzbrukums sagrāva apmēram pusi no Saūda Arābijas naftas ieguves, kas ir apmēram 5% no globālā naftas ieguves apjoma dienā, un uzsvēra šo objektu drošības neaizsargātību pret dronu uzbrukumiem," atzīmēja "Oanda" vecākais tirgus analītiķis Kreigs Erlams.

"Naftas cenu kāpumi, kad globālā ekonomika jau flirtē ar recesijas ideju, nav ideāli; ja tie notiek atkārtoti un pastāvīgi," tie var novest līdz krīzei, viņš piebilda.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas kurss pret dolāru saruka, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 14,7% līdz 62,90 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 14,6% līdz 69,02 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien kritās par 0,5% līdz 27 076,82 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,3% līdz 2997,96 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,3% līdz 8153,54 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien kritās par 0,6% līdz 7321,41 punktam, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,7% līdz 12 380,31 punktam, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,9% līdz 5602,23 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,1078 līdz 1,1002 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2496 līdz 1,2424 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 108,11 līdz 108,10 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 88,66 līdz 88,56 pensiem par eiro.