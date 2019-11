Naftas cenas krītas, valdot neskaidrībai par ASV-Ķīnas tirdzniecības sarunām

Naftas cenas otrdien kritās, bet akciju tirgos bija dažādas tendences, jo investoru noskaņojumu ietekmēja neskaidrība par ASV un Ķīnas tirdzniecības sarunu gaitu.

Naftas cenas Ņujorkā un Londonā krasi saruka pēc pazīmēm, ka ASV un Ķīna varētu atkal attālināties, nevis tuvināties tirdzniecības vienošanās noslēgšanai.

Satraukums par šo tirdzniecības karu ir nomācis globālās izaugsmes prognozi, samazinot naftas pieprasījumu. Analītiķi arī ir nobažījušies pirms iknedēļas ziņojuma par ASV naftas rezervēm, kuras varētu būt pieaugušas.

"Lūzuma vai konkrēta progresa trūkums [sarunās] par sākotnēju ASV-Ķīnas vienošanos turpina radīt problēmas, sevišķi pēc tam, kad abas puses tikai pirms dažām nedēļām bija devušas norādes, ka ir šķietami gaidāma parakstīta pirmās fāzes vienošanās," teikts "Schneider Electric" vecākā preču analītiķa Robija Freizera piezīmē.

Ir pazīmes, ka Ķīna piekristu parakstīt "pirmās fāzes" vienošanos tikai tad, ja Vašingtona piekristu atcelt dažus no pastāvošajiem muitas tarifiem Ķīnas precēm, bet ASV prezidents Donalds Tramps ir pret to.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 0,2% līdz 7328,80 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 palielinājās par 0,1% līdz 13 221,12 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 saruka par 0,4% līdz 5909,05 punktiem.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien samazinājās par 0,4% līdz 27 934,02 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,1% līdz 3120,18 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,2% līdz 8570,66 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien saruka par 3,2% līdz 55,21 dolāram par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā samazinājās par 2,5% līdz 60,91 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 1,1072 līdz 1,077 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2953 līdz 1.2922 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 108,68 līdz 108,54 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 85,48 līdz 85,71 pensam par eiro.