Naftas cenas pieaug ar Krieviju saistīta saspīlējuma dēļ; akciju cenas kāpj

Naftas cenas pasaulē ceturtdien pieauga, ko noteica ar naftas ieguvējvalsti Krieviju saistītais saspīlējums. Akciju cenas ASV un Eiropas biržās pārsvarā palielinājās, tirgiem izsverot centrālo banku lēmumus par stingrāku monetāro politiku.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržā pieauga par vairāk nekā 8%, atkal pārsniedzot 100 ASV dolārus par barelu, pēc tam, kad Krievija noraidīja ANO Starptautiskās tiesas prasību nekavējoties izbeigt iebrukumu Ukrainā.

"Krievijas iebrukums vēl diktē cenu dinamiku (..) ņemot vērā valsts globālo svarīgumu piegāžu ziņā," sacīja "Interactive Investor" analītiķe Viktorija Skolara.

Naftas cenu kāpums ir papildinājis bažas par inflāciju, pamudinot Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) ceturtdien brīdināt, ka Ukrainas kara sekas pasaules ekonomikas izaugsmi šogad varētu samazināt par vienu procentpunktu.

Eiropa ir ļoti atkarīga no izejmateriālu, pārtikas produktu un enerģijas piegādēm no Krievijas un Ukrainas, un karadarbības dēļ strauji pieaugušas cenas.

Tās valstis, "kurām ir robeža ar Krieviju vai Ukrainu, visvairāk izjutīs smago ietekmi, vienlaikus izjūtot slogu, ko rada Ukrainas bēgļu plūsma," skaidroja OECD.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien pieauga par 1,2% līdz 34 480,76 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,2% līdz 4411,67 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,3% līdz 13 614,78 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 1,3% līdz 7385,34 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kritās par 0,4% līdz 14 388,06 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,4% līdz 6612,52 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 8,4% līdz 102,98 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 8,8% līdz 106,64 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,1035 līdz 1,1095 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru nemainījās un bija 1,3149 dolāri par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 118,73 līdz 118,64 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 83,93 līdz 84,35 pensiem par eiro.