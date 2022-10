Naftas cenas pieaug pēc OPEC+ vienošanās samazināt ieguvi

Naftas cenas pasaulē trešdien pieauga pēc tam, kad naftas ieguvējvalstu alianse OPEC+ vienojās no novembra krasi samazināt naftas ieguvi, lai stabilizētu naftas cenas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās trešdien kritās pēc iepriekšējo dienu ievērojamā kāpuma.

OPEC+ valstis sanāksmē trešdien nolēma, ka novembra naftas ieguves apjoms tiks samazināts par diviem miljoniem barelu dienā. Bažās par pasaules ekonomikas recesiju jēlnaftas cenas kopš jūnija bija samazinājušās par 30%.

Šis ir lielākais naftas ieguves samazinājums kopš Covid-19 pandēmijas kulminācijas 2020.gadā. Tas tiks īstenots par spīti bažām, ka tas varētu tālāk saasināt inflāciju un pamudināt centrālās bankas vēl vairāk pacelt procentlikmes.

"Ir gaidāms, ka naftas cenas turpinās kāpt īstermiņā un vidējā termiņā, bet nerimstošas bažas par globālu recesiju un augošu inflāciju, domājams, ierobežos ilgtermiņa kāpumu," sacīja starptautiskās brokerfirmas ADSS analītiķis Sridžans Katjals.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien kritās par 0,1% līdz 30 273,87 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,2% līdz 3783,28 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,3% līdz 11 148,64 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 0,5% līdz 7051,60 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 1,2% līdz 12 516,22 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,9% līdz 5985,46 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 1,4% līdz 87,76 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 1,7% līdz 93,37 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 0,9986 līdz 0,9889 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,1476 līdz 1,1326 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 144,13 līdz 144,59 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 87,01 līdz 87,29 pensiem par eiro.