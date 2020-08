Nē, Islandē imigrantiem par vietējo sieviešu apprecēšanu nemaksā

Pēdējo piecu gadu laikā ik pa brīdim dažādās pasaules valstīs sociālajos tīklos parādās viltus ziņa, kura vēstīts, ka Islande imigrantiem, kas apprec vietējās sievietes, izmaksā 5000 eiro lielu grantu. Lai radītu ilūziju, ka šāds stāsts atbilst īstenībai, tas pamatots ar Islandes it kā nestandarta demogrāfiskajiem rādītājiem: valstī esot divreiz vairāk sievietes nekā vīriešu. Viss minētais ir muļķības, taču tas nav apturējis kārtējā ieraksta izplatīšanos arī Latvijā.

Kā liecina Islandes statistikas biroja (Hagstofa) dati, pērnā gada trešā ceturkšņa beigās Islandē kopā dzīvoja 362 860 iedzīvotāji. 186 220 no tiem vīrieši, bet sievietes bija nedaudz mazāk – 176 640.

Izdomājums piesaistīja arī pašu islandiešu uzmanību. Tā žurnāls "The Reykjavík Grapevin" vēstīja, kā pēc viltus ziņas parādīšanās sievietes Islandē saņēmušas spamam līdzīgas vēstules no vīriešiem, kas uz šo nepatiesību uzķērušies. Medijs skaidroja, ka šādas programmas valstī nav. Tāpat patiesībai neatbilst maldinošajā tekstā solītais, ka līdz ar finansiālo atlīdzību imigranti varēs saņemt arī pilsonību. Publiskus paziņojumus, kuros skaidrots, ka minētais stāsts neatbilst patiesībai, izplatījusi arī Dānijas vēstniecība Ēģiptē (pārstāv Islandi reģionā, – red.), kā arī Islandes ārlietu ministrija.

No this is not true.