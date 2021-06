'Neste' izmēģina pirmo elektroauto uzlādes pakalpojumu

"Neste" uzsāk elektrisko transportlīdzekļu uzlādes pakalpojuma pilotprojektu ar mērķi piedāvāt to loģistikas uzņēmumiem Somijā.

Pirmo šādu pakalpojumu ieviesīs "Niemi Services" savā bāzē Helsinku Konalas rajonā. Ar šo pilotprojektu "Neste" un "Niemi" varēs vieglāk sasniegt savu klimata stratēģiju mērķus, kā arī palīdzēs "Niemi", kas ir Somijā vadošais kravas pārvadājumu un loģistikas uzņēmums, samazināt klimatu ietekmējošās emisijas. "Neste" plāno 2021. gada beigās Somijā laist klajā komerciālu elektroauto uzlādes pakalpojumu.

"Turpmākos gados kravas autotransporta nozarē fosilās dīzeļdegvielas patēriņš samazināsies, bet nākotnē būs pieprasījums arī pēc atjaunojamās dīzeļdegvielas. Vienlaikus jāatzīmē, ka Somijas transporta nozare arvien vairāk izmanto elektroauto, jo īpaši vieglo transportlīdzekļu flotei. Mēs vēlamies veicināt šos procesus. Ar šo pilotprojektu mēs varam paplašināt piedāvāto pakalpojumu klāstu, iekļaujot pakalpojumus elektrisko automašīnu lādēšanai, un izveidot vispusīgu risinājumu savam ilgtermiņa partnerim," norāda "Neste" pārdošanas, mārketinga un pakalpojumu vadītājs Tomass Kulola (Tuomas Kulola).

Šobrīd "Niemi Services" flotē ietilpst 163 transportlīdzekļi, no kuriem 120 darbojas ar atjaunojamo dīzeļdegvielu, 35 — ar biogāzi, bet 8 — ar elektrību. Ar šo pilotprojektu "Niemi" varēs savā bāzē katru dienu uzlādēt vairākus autofurgonus, izmantojot 22 kW AC parasto uzlādi un 180 kW DC ātro uzlādi. Uzlādi var uzsākt ar "Neste" mobilo lietotni un RFID ierīcēm, kas elektroauto šoferiem jau ir pazīstamas. Emisiju samazinājums tiek apstiprināts "Neste" emisiju ziņošanas pakalpojumā. "Neste" sadarbības partneris elektrības infrastruktūras un uzlādes iekārtu uzstādīšanā ir "Plugit Finland" Oy.

Somija ir noteikusi ambiciozu mērķi, vēloties līdz 2035. gadam kļūt oglekļneitrāla valsts.

"Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam daļiņu emisijas samazināt līdz nulles līmenim. Šī mērķa sasniegšanai Somijā būtiski ir jāpaplašina biogāzes uzpildes un elektrisko transportlīdzekļu uzlādes tīkls. Šobrīd elektroautomobiļu uzlādes tīkls ir sadrumstalots un neuzticams, tāpēc iespējas izmantot elektriskos transportlīdzekļus ir ierobežotas. Kravas autotransporta uzņēmumu flotēm kļūstot daudzpusīgākām, ir nepieciešams plašāks elektrouzlādes tīkls. "Niemi" klimata stratēģijas un oglekļneitralitātes mērķu sasniegšanā nozīmīga loma joprojām būs ne tikai elektrifikācijai, bet arī atjaunojamās dīzeļdegvielas izmantošanai," norāda "Niemi Services" lielo uzņēmumu apkalpošanas direktors Juha Niemi.

"Pirmais solis transporta nozares elektrifikācijā ir palīdzēt uzņēmumiem ar elektriskās uzlādes pakalpojumu izveidi to bāzēs. Mēs arī meklējam iespējas apkalpot korporatīvos klientus citur, piemēram, izmantojot publisko uzlādes tīklu. Kravas autotransporta uzņēmumu uzlādes tīkls atšķirsies no patērētāju uzlādes stacijām. Piemēram, tajās būs lielākas autostāvvietas, uzlādes iekārtas būs jaudīgākas, un to būs vairāk," piebilst Kulola.