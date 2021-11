'Neste' saņems 88 miljonus eiro siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju samazināšanai

Eiropas Savienības (ES) Inovāciju fonds pieņēmis pozitīvu lēmumu par 88 miljonu eiro dotāciju piešķiršanu "Neste" "zaļā" ūdeņraža un CO2 uztveršanas un uzglabāšanas projektam, ar kuru paredzēts ātri un efektīvi samazināt siltumnīcefekta izraisošo gāzu emisijas Porvo pārstrādes rūpnīcā Somijā.

Šis projekts ieviesīs oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas (CCS) un elektrolīzes risinājumus, kas ļaus pārstrādes rūpnīcā veikt ražošanas dekarbonizāciju. Projekts šobrīd atrodas priekšizpētes posmā.

Šis projekts ievērojami veicinās gan Somijas, gan ES klimata mērķu sasniegšanu, un tam ir nozīmīga loma, lai sasniegtu Neste mērķi līdz 2035. gadam panākt oglekļa izmešu ziņā neitrālu ražošanu. Ar šo transformācijas projektu Porvo pārstrādes rūpnīcā pirmajos desmit darbības gados būs iespējams sasniegt CO2 izmešu samazinājumu par vairāk nekā četriem miljoniem tonnu.

„Mēs esam lepni, ka no vairāk nekā 300 pretendentiem esam izvēlēti kā viens no septiņiem dotāciju projektiem vienā no pasaules lielākajām finansējuma programmām, lai demonstrētu inovatīvas zemas oglekļa emisijas tehnoloģijas. Tādējādi "Neste" un uzņēmuma inovācijas saņēmušas atzinību kā Eiropas enerģijas pārejas līderim un veicinātājam. Šī projekta finansēšana būtiski atbalstītu mūsu ambīcijas, lai līdz 2030. gadam padarītu Porvo par ilgtspējīgāko pārstrādes rūpnīcu Eiropā," norāda "Neste" prezidents un vadītājs Pīters Vanakers (Peter Vanacker).

"Neste" arī plāno piesaistīt vadošus Eiropas tehnoloģiju piegādātājus un izpētes un izstrādes institūtus, lai radītu pamatus atjaunojamā ūdeņraža un CO2 izmantošanas pasaules līmeņa Eiropas centram.

ES Inovāciju fonds investē vairāk nekā 1,1 miljardu eiro liela apjoma inovatīvos projektos. "Neste", kā arī citi projekti sāks gatavot individuālos dotāciju līgumus ar finansēšanas aģentūru, un tos paredzēts pabeigt 2022. gada pirmajā ceturksnī.