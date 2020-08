No septembra 'Tallink' mainīs kuģu satiksmi

"Tallink Grupp" pieņēmusi lēmumu veikt izmaiņas kuģu satiksmes organizēšanā un kursēšanas grafikos, kā rezultātā dažos maršrutos no šā gada septembra mainīsies kuģi, informē uzņēmums.

No 2020. gada 16. septembra maršrutā Helsinki – Rīga uzņēmums ir nolēmis nomainīt kuģi "Silja Serenade" ar kuģi "Baltic Queen". Kuģa "Silja Serenade" darbība tiks apturēta no 2020. gada 13. septembra Helsinku ostā līdz turpmākam uzņēmuma paziņojumam. Kuģa atgriešanās satiksmē būs atkarīga no pandēmijas situācijas turpmākās attīstības, izmaiņām ceļošanas ierobežojumos starp valstīm un lēmumiem par valdības atbalstu jūras transporta pakalpojumiem.

Šīs izmaiņas nozīmē arī to, ka "Tallink" nesen atjaunotajā maršrutā Tallina – Stokholma, kā arī maršrutā Rīga – Stokholma no 2020. gada 6. septembra kursēs kuģis "Victoria I". Kuģis "Victoria I" no Tallinas uz Stokholmu izbrauks svētdienās, no Stokholmas uz Rīgu pirmdienās, no Rīgas uz Stokholmu kuģis izbrauks otrdienās un no Stokholmas uz Tallinu – trešdienās.

Uzņēmums ir arī nolēmis pārtraukt kuģa "Isabelle" darbību no 2020. gada 1. septembra un "Romantika" no 2020. gada oktobra sākuma līdz 2021. gada 31. martam vai līdz turpmākam uzņēmuma paziņojumam. Uzņēmuma kuģis "Silja Symphony" pārtrauks regulāro satiksmi no oktobra sākuma līdz brīdim, kamēr uzņēmums turpina apzināt iespējas organizēt īpašos kruīzus šim un citiem uzņēmuma kuģiem.

"Tagad, kad aktīvākā tūrisma sezona ir beigusies, rudens un ziemas sezonā pasažieru skaits ir ievērojami mazāks, līdz ar to mēs esam spiesti mainīt kuģi "Silja Serenade" maršrutā Helsinki – Rīga, jo ekonomiski nav izdevīgi turpināt ekspluatēt šāda izmēra un kapacitātes kuģi," teic "Tallink Grupp" valdes priekšsēdētājs Pāvo Negene. "Pašreizējā prognoze par pasažieru skaitu šajā maršrutā norāda, ka mēs varēsim efektīvi vadīt maršrutu ar mazāku kuģi, vienlaikus nodrošinot atbilstošas ​​un pietiekamas sociālās distancēšanās iespējas visiem, kas atrodas uz kuģa."

"Mums patiesi žēl pieņemt šādu lēmumu, it īpaši tāpēc, ka tas nozīmē mums uz laiku pārtraukt kuģa "Silja Serenade" darbību un uzsākt kuģa apkalpes atbrīvošanas procedūru. Taču šobrīd mums nav ekonomiski izdevīga veida, kā efektīvi nodrošināt šāda izmēra kuģa darbību, ievērojot pašreizējos ceļošanas ierobežojumus un nesaņemot valdību atbalstu," piebilst Negene.

"Neraugoties uz atkārtotiem aicinājumiem atbalstīt šo vitāli svarīgo maršrutu un vienīgo reālo šīs vasaras tūrisma logu Latvijā, kad visu jūlija un augusta mēnesi katru otro dienu uz Rīgu vidēji tika atvesti 2000 tūristu, līdz šim nav piedāvāts neviens atbalsta mehānisms, kā arī neesam saņēmuši atbildi uz mūsu aicinājumu rast jebkāda veida konkrētus atbalsta priekšlikumus. Ekonomiski nav izdevīgi turpināt satiksmi ar kuģi "Silja Serenade" un vest tūristus uz Latviju bez jebkāda Latvijas iestāžu atbalsta, kā arī turpināt atbalstīt Latvijas tūrisma nozari un ekonomiku uz mūsu biznesa rēķina," komentē Negene.

""Tallink" ir reāla iespēja palīdzēt Latvijas tūrisma nozarei, taču mēs to nevaram izdarīt, vienlaicīgi nepalielinot savus zaudējumus. Turpmākā notikumu attīstība un Latvijas varas iestāžu atbalsts ietekmēs maršruta Helsinki – Rīga turpmāko darbību arī ar kuģi "Baltic Queen". Maršruta turpināšana ar kuģi "Baltic Queen" ir tieši atkarīga no turpmākās notikumu attīstības un Latvijas varas iestāžu atbalsta. Uzņēmumi, kas piedāvā augstākās kvalitātes starptautiskos jūras transporta pakalpojumus, nevar turpināt darbību uz Rīgu un no tās, ja Latvijas iestādes neveic izmaiņas maksās, ko iekasē no operatoriem, kuri izmanto Rīgas kanālu un ostas infrastruktūru. Vienlaikus mēs vēlamies pateikties Igaunijas, Somijas un Zviedrijas jūrnieku arodbiedrībām par konstruktīvu sadarbību un sapratni šīs krīzes laikā," noslēdz Negene.

"Tallink Grupp" kuģi, kas kursē maršrutos Tallina – Helsinki, Mūga – Vuosāri, Paldiski – Kapelšēra, Turku – Stokholma, šobrīd turpina darbību pēc saskaņotā grafika.

"Tallink" sazināsies ar pasažieriem, kuri ir rezervējuši ceļojumus ar kuģi "Silja Serenade", lai veiktu nepieciešamās izmaiņas.