Nolūkā palielināt energoneatkarību atklāts gāzesvads starp Poliju un Slovākiju

Nolūkā palielināt Polijas un Slovākijas enerģētisko neatkarību piektdien tika atklāts cauruļvads, kas savieno abu valstu gāzesvadu tīklus.

Šis starpsavienojums dos iespēju Slovākijai saņemt gāzi no Norvēģijas, kā arī sašķidrināto dabasgāzi no Polijas termināļiem. Savukārt Polija varēs saņemt gāzi no Alžīrijas caur Itāliju un Slovākiju.

Līdz ar to Polija un Slovākija varēs pārorientēt gāzes importu no Krievijas uz citām valstīm.

Starpsavienojuma atklāšanas ceremonijā piedalījās Polijas premjerministrs Mateušs Moraveckis un Slovākijas valdības vadītājs Eduards Hegers.

"Šis savienojums sniedz jaunu drošības un brīvības izjūtu, jo mēs vairs nebūsim atkarīgi no Krievijas gāzes," žurnālistiem teica Hegers.