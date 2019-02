Noslēgts 'Valmieras stikla šķiedras' ASV uzņēmuma 10% akciju pārdošanas darījums

Izlaižot jaunas akcijas, ir palielināts "Valmieras stikla šķiedras" meitas uzņēmuma "P-D Valmiera Glass USA Corp." pamatkapitāls, liecina "Valmieras stikla šķiedras" paziņojums "Nasdaq" biržā. Pēc pamatkapitāla palielināšanas esošie ASV uzņēmuma akcionāri akcijas, kas veido 10% "P-D Valmiera Glass USA Corp.", ir pārdevuši "Lamtec Corporation" par kopējo summu 10 miljoniem ASV dolāru.

Jāatgādina, ka 2018. gada 1. oktobrī "Valmieras stikla šķiedra" informēja akcionārus, ka 2018. gada 28. septembrī noslēgts līgums ar "Lamtec Corporation" par "P-D Valmiera Glass USA Corp." akciju daļu pārdošanu.

Tika veikta "P-D Valmiera Glass USA Corp." pamatkapitāla palielināšana, izlaižot jaunas 111 akcijas. Pēc pamatkapitāla palielināšanas esošie ASV uzņēmuma akcionāri šīs 111 akcijas, kas veido 10% "P-D Valmiera Glass USA Corp.", ir pārdevuši "Lamtec Corporation" par kopējo summu 10 miljoniem ASV dolāru ar mērķi piesaistīt papildu investīcijas ASV uzņēmumam.

Jāmin, ka minētā darījuma summa no "Lamtec Corporation" ir saņemta un ir izpildījušies visi līguma noteikumi, līdz ar to darījums ar "Lamtec Corporation" ir pilnībā pabeigts, un "Lamtec Corporation" ir kļuvis par ASV uzņēmuma "P-D Valmiera Glass USA Corp." pilntiesīgu akcionāru, savā īpašumā iegūstot 111 akcijas jeb 10% no "P-D Valmiera Glass USA Corp." kopējā akciju skaita.

"P-D Valmiera Glass USA Corp." jaunā akcionāru struktūra ir sekojoša:

52% – AS "Valmieras stikla šķiedra" (Latvija);

23% – "P-D Management Industries-Technologies GmbH" (Vācija);

15% – Mr. Heinz-Jürgen Preiss-Daimler (Vācija);

10% – "Lamtec Corporation" (Pensilvānija, ASV).

Pēc darījuma "P-D Valmiera Glass USA Corp." kopējais akciju skaits – 1111, kopējais pamatkapitāla lielums – 29,96 miljoni ASV dolāru.

"Lamtec Corporation" ir globāls siltumizolācijas tvaika aiztures un apšuvuma materiālu piegādātājs vadošajiem stikla šķiedras, akmens vates, putupolistirola plākšņu un lentu ražotājiem, laminētājiem un izgatavotājiem.