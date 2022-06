OPEC nespēs apturēt naftas cenas pieaugumu

Pēc ASV spiediena uz OPEC līderiem, organizācija jūnija sākumā piekrita nākamajos divos mēnešos palielināt naftas ieguvi par 650 tūkstošiem barelu dienā. Tas, kā raksta "The Financial Times", daļēji uzskatāms kā labas gribas žests no Saūda Arābijas, kuru tuvākajās nedēļās grasās apmeklēt ASV līderis Džo Baidens. Paziņojums jūnija sākumā lika barela cenai nokristies līdz 112 dolāriem. Tomēr jau neilgi pēc tam cena atsāka savu kāpumu.

"Izaicinājums slēpjas tajā, ka, lai gan OPEC valstīm ir atļauja palielināt naftas ieguves apjomus, tās jau iepriekš nav bijušas spējīgas izpildīt plānotās kvotas," izdevumam "Business Insider" komentē investīciju fonda "Tortoise Capital" vadītājs Robs Tumels. "S&P Global" dati liecina, ka mazākie naftas ieguvēji no organizācijas jau vairākus mēnešus nespēj izpildīt kvotas, radot apmēram 2,6 miljonu barelu iztrūkumu ik dienu no iepriekš nospraustajiem mērķiem.