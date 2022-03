'Orlen Lietuva' gatavojas tuvākajā laikā pilnībā atteikties no Krievijas naftas

Polijas naftas koncerns "Orlen", kas pārvalda Mažeiķu naftas pārstrādes rūpnīcu "Orlen Lietuva", tuvākajā laikā gatavojas pilnībā atteikties no Krievijas naftas, otrdien žurnālistiem Seimā pastāstījusi Lietuvas premjerministre Ingrīda Šimonīte.

"Cik man zināms, uzņēmums ["Orlen Lietuva"] no šīs jēlnaftas gatavojas atteikties tuvākajā laikā. Tas ir uzņēmuma lēmums, jo pērk nevis valsts, bet "Orlen". Cik zinu, uzņēmums jau ir ļoti tuvu tai stadijai, kad tas vairs nepirks Krievijas naftu un neizmantos to pārstrādei," viņa sacījusi, atbildot uz jautājumu, vai Lietuvai ir reāli atteikties no visiem Krievijas energoresursiem.

Marta sākumā kompānijas ģenerāldirektora vietnieks Audrjus Daugnora norādīja, ka "Orlen Lietuva" jau kopš 2014. gada daudzveido izejvielu avotus un pārstrādā ne tikai Krievijas naftu, tāpēc atteikties no tās nebūtu grūti.

Pēc viņa teiktā, pēdējos gados aptuveni divas trešdaļas pārstrādājamās naftas nākusi no Krievijas, bet tagad šī attiecība "apgriežas otrādi".

"Orlen" mēneša sākumā paziņoja, ka vienojusies ar Saūda Arābijas kompāniju "Saudi Aramco" papildus iegādāties piecus tankkuģus Ziemeļjūras naftas un daļa no šīs naftas tiks novirzīta Mažeiķu rūpnīcai.

Pērn Polijas naftas koncerns ziņoja, ka 57% jēlnaftas savām rūpnīcām pērk no Krievijas saskaņā ar ilgtermiņa piegādes līgumiem, vēl aptuveni – 8% no Saūda Arābijas, bet pārējo iegādājas īstermiņa darījumu ("spot") tirgū.