Pagājušā nedēļā pieaugušas elektroenerģijas cenas, svētdien piedzīvojot būtisku samazinājumu

Pagājušajā nedēļā gan vidējai "Nord Pool" sistēmas cenai, gan arī Baltijas valstu elektroenerģijas cenām novērota neliela pieauguma tendence. Savukārt vienu dienu, svētdien, 8. augustā, novērots elektroenerģijas cenu kritums visā "Nord Pool" reģionā, informē "Latvenergo".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Cenas samazinājumu sekmēja divreiz lielāka nekā sestdien vēja staciju izstrāde Vācijā. "Nord Pool" dienas vidējā sistēmas cena bija 28,16 EUR/MWh – tā bija divreiz mazāka par sestdienas cenu. Baltijas tirdzniecības apgabalos svētdien elektroenerģijas vidējā cena vienoti bija 26,62 EUR/MWh, nakts stundās pietuvojoties pat 0 EUR/MWh robežai.

Nedēļas vidējās elektroenerģijas cenas pieauga visos Baltijas tirdzniecības apgabalos, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Latvijā un Igaunijā elektroenerģijas cena bija 78,82 EUR/MWh, tas ir pieaugums par 2%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Lietuvā cena bija 79,14 EUR/MWh, arī tas ir kāpums par 2%. Elektroenerģijas cenu pieaugumu Baltijā veicināja elektroenerģijas izstrādes samazinājums reģionā, tai skaistā arī zemāka izstrāde no atjaunīgiem energoresursiem nekā nedēļu iepriekš. Ietekmi uz cenu atstāja arī par 11% mazākas enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala, savukārt no Somijas enerģijas plūsmas bija par 36% lielākas, un par 39% pieauga enerģijas plūsmas no Krievijas.

"Nord Pool" nedēļas vidējā sistēmas cena pieauga par 6% līdz 54,77 EUR/MWh. Aizvadītajā nedēļā "Nord Pool" reģionā saglabājas mēreni laikapstākļi, kuri tomēr bija nedaudz vēsāki par iepriekšējo nedēļu, un tas izraisīja patēriņa pieaugumu reģionā. Turklāt elektroenerģijas cenas kāpumu pastiprināja arī cenu pieaugums izejvielu un oglekļa emisiju kvotu tirgū. Tajā pašā laikā vēja staciju izstrāde samazinājās par 1%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš.

Turpinās Ziemeļvalstu atomelektrostaciju ikgadējā apkopes darbu sezona, aizvadītajā nedēļā pieejamās jaudas īpatsvars bija bez būtiskām izmaiņām un veidoja 75% no kopējās uzstādītās jaudas.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, "Nord Pool" reģionā patēriņš pieauga līdz 6402 GWh, izstrādes apjomi palika iepriekšējās nedēļas līmenī un tika saražotas 6353 GWh.

Aizvadītājā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš samazinājās par 1 %, kopā tika patērēta 481 GWh. Latvijā patēriņš bija par 2% mazāks un tika patērētas 129 GWh. Savukārt Igaunijā patēriņš pieauga par 6%, kopā patērētas 136 GWh. Lietuvā patēriņš samazinājās par 4 % un bija 216 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde kritās par 23% un bija 185 GWh, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Latvijā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 28%, iepriekšējā nedēļā tika saražotas 36 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi samazinājās par 12% un bija 90 GWh. Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija par 32% mazāka, saražotas 59 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 28%, Igaunijā 66%, bet Lietuvā 27%. Baltijas valstīs tika saražoti 38% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.