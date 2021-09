Pandēmijas efekts: Latvijas uzņēmumi arvien vairāk meklē attālinātos darbiniekus ārvalstīs – vai esam gatavi?

Pandēmijas laikā attīstījās jauns fenomens – attālinātais darbs. Līdz ar to uzņēmumiem radās loģisks jautājums: "Kāpēc mēs meklējam speciālistus tikai Latvijā? Kāpēc mums sevi tā ierobežot, jo mēs jau tāpat strādājam starptautiskā tirgū." Ir notikusi Latvijas darba tirgus paplašināšana. "Pasaule nav beigusies – būs jāstrādā tālāk," intervijā portālam "Delfi Bizness" teic darba un informācija portāla "Your Move" vadītājs Jānis Kreilis.

Jāni, par darba iespējām Latvijā runājām gandrīz pirms pusotra gada, kad pasaule tikko sāka atkopties no pirmā pandēmijas viļņa, kam tomēr sekoja nākošie. Kādas dinamiskas izmaiņas šajā laikā piedzīvoja Latvijas darba tirgus, raugoties no tava viedokļa?

Mans "skats no ierakumiem" ir tāds, ka esam izdzīvojuši cauri visām fāzēm. 2020. gada pavasarī, kad pandēmija tikko iesākās, darba tirgus sastinga. Uzņēmumus ietekmēja neziņa un nenoteiktība pasaulē, jo tā tomēr bija pasaules mēroga kataklizma. Uzņēmumi nolēma nogaidīt, neriskēt. Tālāk sapratām, ka viss ievelkas, lai gan pasaules gals jau nav pienācis. Sākās praktiskas dabas jautājumi – kā pārstrukturēties un turpināt darbu attālināti. Te runājam par uzņēmumiem, kas vairāk strādā digitālajā vidē, jo ražošanas un pakalpojuma jomai tomēr bija jāturpina darbs klātienē. Pēc mūsu pieredzes, tikai 2020. gada rudenī sajutām pirmās pazīmes, ka darba tirgus mazliet atkal sāk kustēties. Tomēr domāju, ka uzņēmumi "nomierinājās" tikai šī gada sākumā, līdz ar vakcīnu pieejamību, un nolēma – jā, mēs turpinām augt.

Neizbēgami notikušas izmaiņas darba tirgū. Ko tās nozīmē darba ņēmējiem un daba devējiem?

Pandēmijas laikā attīstījies jauns fenomens – attālinātais darbs. Līdz ar to uzņēmumiem radās loģisks jautājums: "Kāpēc mēs meklējam speciālistus tikai Latvijā? Kāpēc mums sevi tā ierobežot, jo mēs jau tāpat strādājam starptautiskā tirgū." Ir notikusi Latvijas darba tirgus paplašināšana. Nu jau vairākus mēnešus uzņēmums "Your Move" piedalās darbinieku meklēšanā starptautiskā vidē. Liekas, ka šobrīd darba tirgus sāk atveseļoties, lai gan nav vēl tur, kur bija pirms pandēmijas, kad bija jūtams darba roku trūkums.

Foto: LETA

Vai vari paraksturot Latvijas uzņēmumus, kas meklē cilvēkus tikai darbam attālinātā vidē?

Mūsu lielākā pieredze ir tieši sadarbībā ar jaunuzņēmumiem. Piemēram, tulkošanas uzņēmums "Lokalise" nolēma strādāt tikai attālināti un ņem darbā cilvēkus dažādos kontinentos, ieskaitot pat Dienvidameriku. Viņi strādā "pāri" visām laika joslām. Tāpat varu minēt "TestDevLab", kas piedāvā IT testēšanas pakalpojumus. Sākumā viņiem bija darbinieki tikai no Latvijas, bet tagad jau strādā cilvēki no Igaunijas, Maķedonijas, un citām vietām. Varu minēt uzņēmumu "Supliful", kas strādā ASV tirgū, un attiecīgi pieņem darbā cilvēkus no Amerikas. Cilvēks var atrasties jebkur, un zināms ierobežojums ir tikai laika joslas, lai tomēr būtu vieglāk saskaņot darba grafikus.

Tas pilnībā maina pieeju darbinieku meklēšanā, jo uzņēmumi vairs nav ierobežoti ar to, kādi talanti atrodami tikai Latvijā. Darbiniekus attālinātam darbam meklē ne tikai jaunuzņēmumi, bet arī lieli, pieredzējuši uzņēmumi. Savukārt cilvēkiem atkrīt nepieciešamība mainīt ierasto vidi un dzīves apstākļus, lai sāktu strādāt citā darba vietā.

Bieži vien dzirdam sūdzības, ka Latvijas algas nesasniedz Eiropas Savienības vai pasaules līmeni. Vai tomēr varam likties interesanti arī atalgojuma ziņā?

Protams, ir reģioni, kuru atalgojuma līmeni mūsu uzņēmumi nevar atļauties, piemēram, Kalifornija vai Londona, kur ir cita dzīves dārdzība. Tomēr Eiropas Savienības centrālajā un austrumu daļā mēs ar algām varam konkurēt un varam atļauties šos darbiniekus.