Pārdošanā izlikts Londonas dārgākais īpašums, kura platība pielīdzināma futbola laukumam

Oktobrī par 220 miljoniem dolāru pārdošanā izlikts dārgākais īpašums Londonā "2-8a Rutland Gate", raksta "Business Insider".

Īpašums celts laikā no 1985. līdz 1987. gadam. Sākotnēji tas tika veidots kā pieci dzīvokļi, kas ietvēra dzīvokli īpašuma apsaimniekotājam, bet pēc tam, 1998. gadā, pārveidots par vienas ģimenes māju.

2020. gadā ķīniešu miljardieris Čeuns Čung-kiu iegādājās īpašumu par rekordlielu summu – 210 miljoniem mārciņu jeb 232 miljoniem dolāru. Saskaņā ar oktobrī publicēto "Financial Times" informāciju, īstais īpašnieks ir Ķīnas nekustamo īpašumu attīstītāja "The Evergrande Group dibinātājs Hui Ka Jans.

Kaut gan šis ir dārgākais īpašums Londonā, tā interjers ir nolietots un atjaunojams. "The Guardian" ziņo, ka tas ir slikti uzturēts kopš iepriekšējā īpašnieka, Saūda Arābijas kroņprinča Abdula Aziza nāves 2011. gadā.

"Ēka iegādāta tad, kad tā jau bija tukša un pamatīgi nolietota, un, lai to varētu sākt izmantot, tajā jāveic pamatīgs remonts," norāda īpašuma rekonstrukcijas komandas pārstāvji.

Vienlaikus, neskatoties uz nolietoto interjeru, tā izmēri ļauj ēkai noteikt tik augstu cenu, "Insider" sacījis profesors Nikodems Szumilo, kurš specializējas Londonas Universitātes koledžas ekonomikā un finansēs. "Tajā nav nekā īpaša, izņemot to, ka tas ir liels nekustamais īpašums," viņš sacījis. "Taču jūs to varat sadalīt kā mazākus īpašumus miljoniem mārciņu vērtībā," viņš piebildis.

Tāpat eksperti uzsver, ka īpašums atrodas izdevīgā vietā.

Kopš īpašuma laišanas tirgū to apskatījuši vismaz pieci potenciālie pircēji, raksta "Guardian".

