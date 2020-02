Pasaulē vadošajā akseleratorā iekļuvis Latvijas fiziķu radītais jaunuzņēmums

Pasaulē vadošais akselerators "500 Startups" (ASV) ir uzņēmis latviešu fiziķu radīto jaunuzņēmumu "Cenos", kura 3D datorsimulāciju programmatūra, "Cenos Platform", palīdz ražošanas uzņēmumiem samazināt līdz pat 80% laika tēriņus industriālo produktu izstrādē, informē uzņēmums.

"Cenos" ir trešais Latvijas jaunuzņēmums, kurš ir iekļuvis akseleratorā "500 Startups" pēc "Printify" un "Funderful" (pagājušajā gadā iegādājās nozares viens no vadošajiem uzņēmumiem ASV). Atšķirībā no priekštečiem, "Cenos" ir pirmais jaunuzņēmums, kurš pēc ASV investīciju fondu piesaistes ir saglabājis sava uzņēmuma reģistrāciju Latvijā, tā stiprinot Baltijas jaunuzņēmumu ekosistēmu. Jāatgādina, ka, piesaistot investīcijas no ASV, "Cenos" noslēdza savu pirmssēklas investīciju raundu, kopā iegūstot 362 tūkstošus eiro uzņēmuma attīstībai.

Starp jaunuzņēmuma investoriem ir arī Baltijas un Austrumeiropas vadošais pirmssēklas akselerators un fonds "Startup Wise Guys", kā arī eņģeļinvestori no ASV, Norvēģijas un visām trim Baltijas valstīm. Starp "Cenos" investoriem ir arī bijušie inženieri, kuri ieņēmuši vadošus amatus tādos starptautiskos uzņēmumos kā "Ford", "Gillette", "Kongsberg".

"Mūsu komandā strādā 10 cilvēki – fiziķi, inženieri, programmētāji un pārdevēji. Mūsu klienti ir Vācijā, Polijā, Kanādā, ASV, Meksikā un Brazīlijā. Pagājušajā gadā mūsu apgrozījums pārsniedza 100 tūkstošus eiro, izaugot vairāk nekā piecas reizes. Šogad mēs plānojam vairākkārt palielināt apgrozījumu un piesaistīt sēklas investīcijas turpmākai izaugsmei. Iekļūšana akseleratorā ir apstiprinājums, ka mūsu darbs interesē agrās fāzes investoriem no ASV, kas atzinīgi novērtē mūsu tehnoloģiju un komandas augsto kompetences līmeni," stāsta "Cenos" līdzdibinātājs un vadītājs Mihails Ščepanskis.

"Cenos" 2017. gadā dibināja trīs Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes absolventi – fizikas un matemātikas doktori Mihails Ščepanskis, Raimonds Viļums un Vadims Geža. Tanī pašā gadā komanda izgāja uzņēmuma pirmā investora "Startup Wise Guys" akseleratora intensīvo apmācības kursu Tallinā.

"Pasaule šobrīd iet cauri ceturtajai industriālajai revolūcijai, kur datoru darbu un automatizāciju rūpniecībā papildina ar gudrām un autonomām sistēmām, kuras veido lielie dati un mašīnmācīšanās algoritmi. Tas rada problēmu maziem un vidējiem ražošanas uzņēmumiem (MVU), kas nevar atļauties tādus digitālos rīkus, kā inženiermodelēšana vai procesu datorsimulācija, konkurētspējas nodrošināšanai," skaidro "Cenos" līdzdibinātājs un produkta izstrādes vadītājs Vadims Geža. ASV no 250 tūkstošiem industriālās ražošanas uzņēmumiem, 240 tūkstoši ir mazie uzņēmumi līdz 20 darbiniekiem. Globāli MVU veido 90% no uzņēmējdarbības formām.

"Cenos" komanda 2017. gadā uzvarēja jaunuzņēmumu prezentāciju konkursā "Digital Freedom Festival" laikā. Tas ļāva uzņēmuma dibinātajiem iepazīties ar "500 Startups" komandu. Pēc tam bija vairākas sarunas un intervijas ar pašu akseleratoru, līdz beidzot 2019. gada novembrī "Cenos" tika uzaicināts piedalīties akcelerācijas programmā Sanfrancisko (ASV), kur pašreiz notiek četrus mēnešus ilgs intensīvs sēklas stadijas uzņēmumu apmācību kurss.

"500 Startups" ir riska kapitāla fonds un jaunuzņēmumu akselerators Silīcija ielejā, kas īsteno dažādas programmas un pārvalda 350 miljonu ASV dolāru investīciju portfeli. Uzņēmums, kuru 2010. gadā dibinājuši bijušie "Google" un "Paypal" darbinieki, ir investējis vairāk nekā 2200 tehnoloģiju jaunuzņēmumos no visas pasaules. Akseleratora portfelī ir uzņēmumi, kuru vērtība pārsniedz 100 miljonus un vienu miljardu dolāru, piemēram, "Twilio", "Behance", "MakerBot", "SendGrid", "SlideShare" un daudzi citi.

SIA "Cenos" pieder programmatūra "Cenos Platform", kas palīdz inženieriem modelēt 3D (trīsdimensionālas) datorsimulācijas, kuras pēc tam var izmantot, veidojot lielas un mazas metāla detaļas autobūves, aviobūves, naftas ieguves, kristālu audzēšanas un citās rūpniecības nozarēs, veicot induktīvo sildīšanu. Indukcijas metode rūpniecībā ietaupa līdz 80% laika un citus resursus.

"Cenos" klienti ir ražošanas uzņēmumi ASV, Kanādā, Brazīlijā, Meksikā, Itālijā, Vācijā, kā arī vairākas augstskolas un zinātnes izpētes centri.