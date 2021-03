Pasaules bagātākie meklē veidus, kā pasargāt savu bagātību

2020. gadā, kad pasauli satricināja Covid-19 pandēmija un pasaules ekonomika piedzīvoja smagāko lejupslīdi kopš Otrā pasaules kara, miljardieru bagātība sasniedza jaunas virsotnes, raksta "Reuters".

Taču tagad daļa no viņiem ar savas bagātības pārvaldniekiem apspriež to, kā saglabāt un konsolidēt savu bagātību. Citi domā, kā izvairīties no valdības un plašākas sabiedrības prasībām, kas pēcpandēmijas periodā vēlēsies iekasēt savu daļu.

"Akciju tirgus bruka pirms gada, taču līdz aptuveni jūlijam mans portfelis bija atpakaļ tur, kur tas bija gada sākumā, taču tagad tas ir daudz lielāks," saka bijušais "BlackRock" rīkotājdirektors Moriss Pērls, kurš vada arī organizāciju "Patriotiskie miljonāri", kas uzskata, ka augstāks bagātības apmērs jāizmanto, lai samazinātu ienākumu nevienlīdzību. "Pamata problēma ir šī ienākumu nevienlīdzība, kas kļūst aizvien lielāka," viņš norāda.

"Reuters" žurnālisti aptaujājuši septiņus miljonārus un miljardierus un vairāk nekā 20 bagātnieku konsultantus, kuri atzinuši, ka patlaban izvērtē plānus, kā pārvietot naudu vai pārreģistrēt biznesu, pārvietojot to uz trasta fondiem vai valstīm, kurās ir labvēlīgi nodokļu režīmi.

"Ir pilnīgi skaidrs, ka rēķins pienāks ikvienam," sacījis Šveices aktīvu pārvaldnieks Robs Vēbers, kurš atzinis, ka daži klienti pat apsver iespēju pārdot tik lielus aktīvus kā uzņēmumi, pirms nodokļu paaugstināšanas.

ASV Džo Baidena ievēlēšana un prognozētā nodokļu paaugstināšana bagātajiem izraisījusi izteiktu klientu pieprasījumu pēc trastu veidošanas.

Tas ļautu viņiem nodot naudu bērniem vai citiem radiniekiem, saskaņā ar pašreizējo 11,7 miljonu dolāru beznodokļu slieksni personai. Savas vēlēšanu kampaņas laikā Baidens ierosināja atgriezties pie 2009. gada līmeņa, kad šis ierobežojums bija 3,5 miljoni dolāru.

Kā liecina "Forbes" apkopotie dati, gandrīz divas trešdaļas pasaules miljardieru pērn vairoja savu turību, un lielākie ieguvēji sasniedza vēl nebijuši bagātības līmeni. Publiski zināmie miljardieri pērn, līdz decembra beigām bija kļuvuši par 20% bagātāki. Savukārt kopējā ASV miljardieru bagātība līdz šā gada martam kopš pandēmijas sākuma augusi par 1,3 triljoniem dolāru, sasniedzot 4,2 triljonus dolāru.

Taču tagad, kad valdības sāk domāt, kā tikt galā ar strauji augošajiem valsts parādiem un augošo sociālo nevienlīdzību, miljardieri saprot, ka viņu bagātībai tiks pievērsta aizvien lielāka uzmanība.