Pasaules Banka atteikusi Salvadorai palīdzību 'Bitcoin' ieviešanā

Pasaules Banka ir noraidījusi Salvadoras lūgumu palīdzēt ieviest "Bitcoin" kā likumīgu maksāšanas līdzekli, vēsta BBC.

Starptautiskais aizdevējs norādīja uz "Bitcoin" caurspīdīguma u ietekmes uz vidi problēmām.

Jāatgādina, ka šī mēneša sākumā Salvadora paziņoja par plāniem kļūt par pirmo valsti, kas oficiāli pieņems digitālo valūtu. Tā plānoja izmantot "Bitcoin" kā likumīgo maksāšanas līdzekli līdzās ASV dolāram.

Pasaules Bankas lēmums varētu nozīmēt, ka Salvadora saskarsies ar problēmām, lai noteiktajā termiņā, nākamo trīs mēnešu laikā, "Bitcoin" tiktu pieņemts visā valstī.

"Valdība vērsās pie mums pēc palīdzības "Bitcoin" jautājumā, un tas nav kaut kas tāds, ko Pasaules Banka var atbalstīt, ņemot vērā nepilnības vides un caurspīdīguma jomā," norāda Pasaules Bankas preses pārstāvis. Pasaules Bankas paziņojums nāca pēc tam, kad Salvadoras finanšu ministrs Alejandro Zelaja atklāja, ka valsts lūgusi Pasaules Bankai tehnisko palīdzību, lai ieviestu kriptovalūtu kā oficiālu maksāšanas metodi. Zelaja arī norādīja, ka diskusijas ar Starptautisko Valūtas fondu (SVF) ir bijušas veiksmīgas, sakot, ka SVF nav pret "Bitcoin" ieviešanu. Taču pagājušajā nedēļā SVF atzina, ka ir saskatījis makroekonomiskos, finanšu un juridiskos izaicinājumus, pieņemot "Bitcoin".

Pagājušajā nedēļā Salvadora kļuva par pirmo valsti pasaulē, kas klasificējusi "Bitcoin" kā likumīgu valūtu. Kongress apstiprināja prezidenta Najiba Bukeles priekšlikumu pieņemt kriptovalūtu. Bukele sacīja, ka šādi tiktu atvieglota ārzemēs dzīvojošajiem salvadoriešiem naudas sūtīšana uz mājām. Saskaņā ar tiesību aktiem "Bitcoin" kļūs par likumīgu maksāšanas līdzekli līdzās ASV dolāram 90 dienu laikā pēc Kongresa apstiprinājuma.

Jaunais likums paredz, ka katram uzņēmumam ir jāpieņem "Bitcoin" kā likumīgs maksāšanas līdzeklis gan par precēm, gan par pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kad tirgotājs nespēj nodrošināt darījuma apstrādei nepieciešamo tehnoloģiju.

Salvadoras ekonomika lielā mērā ir atkarīga no naudas pārvedumiem no ārzemēm, kas veido aptuveni 20% no valsts iekšzemes kopprodukta. Vairāk nekā divi miljoni salvadoriešu dzīvo ārpus valsts, bet turpina uzturēt ciešus sakarus ar savu dzimšanas vietu, katru gadu nosūtot uz Salvadoru vairāk nekā četrus miljardus ASV dolāru.