'Paulig' pievienojas uzņēmumu pulkam, kas pamet Krieviju

Starptautiskais pārtikas un dzērienu uzņēmums "Paulig" pamet Krievijas tirgu; pašreiz tiek gatavots šim procesam nepieciešamo darbību grafiks, lai visu veiktu, vadoties pēc līgumiem ar "Paulig" darbiniekiem, klientiem Krievijā un vietējiem tiesību aktiem.

"Paulig" ieņēmumi Krievijā veido aptuveni 5% no kopējiem uzņēmuma ieņēmumiem. Aptuveni 170 kilometrus no Maskavas – Tverā atrodas viena no "Paulig" kafijas grauzdētavām, kur saražotā produkcija galvenokārt tiek pārdota Krievijā. Šeit strādā aptuveni 200 "Paulig" darbinieki.

"Paulig" ir ģimenes uzņēmums, kas tirgo pārtiku un dzērienus (tostarp ir kafija, "Tex Mex" un garšvielas, uzkodas un augu izcelsmes produkti). Uzņēmuma zīmoli ir "Paulig", "Santa Maria", "Risenta", "Gold&Green", "Poco Loco" un "Liven". "Paulig" pārdošanas apjoms 2020. gadā sasniedza 920 miljonus eiro. Uzņēmumam ir 2400 darbinieku 14 dažādās valstīs.

Jau ziņots, ka desmitiem un šobrīd, iespējams, jau simtiem pasaules uzņēmumu ir pārtraukuši sadarbību ar Krieviju, protestējot pret tās plašo iebrukumu Ukrainā.

Pagājušajā nedēļā cits aiz cita par šīs valsts pamēšanu ziņoja "Apple", "Audi", "Chevrolet", "Cadillac", "Coca Cola", "Danone", "Dell", DHL, "Ericsson", "Ford", HP, "Harley Davidson", "General Motors", "Jaguar", "Lenovo", "LinkedIn", "Maersk" (tādējādi Krievijā nebūs pieejams "Ali express" un ASOS), "Nike", "Scania", "Porsche", "Renault", "OnlyFans", AMD, "Adobe", BMW, "Dropbox", "FedEx", "Intel", "Mercedes", "Nestle" .

Krieviju bloķējuši uzņēmumi "Apple Pay", "Amazon", "Cex Io", "Etsy", "Facebook", "Google Pay", "Google Maps", "Instagram" (Krievijas propagandas bloķēšana), "Paysera", "Samsung pay". Nedēļas nogalē šis sarakstam pievienojās “Paypal”, “Mastercard” un “Visa”.

Krievijas dalību dažādos pasākumos atcēluši to rīkotāji "Cannes Festival", "Eurovision", "Formula 1", FIFA, MOK, "Mobile World Congress", NHL. Uzņēmums "Adidas" atteicies strādāt ar Krievijas futbola izlasi.

BBC, "Cinema 4D", "Disney", "Netflix", "Sony" ir pārtraukuši raidīšanu Krievijā vai kļuvuši nepieejami šajā valstī. Nu arī “Netflix” pamājis ardievas šim tirgum.