Pēc bāzes procentlikmes paaugstināšanas kāpj ASV akciju cenas un krītas dolāra kurss

ASV akciju cenas trešdien pieauga, bet dolāra kurss samazinājās, reaģējot uz Federālās rezervju sistēmas lēmumu par pusi procentpunkta palielināt bāzes procentlikmi un paziņojumu, ka lielāks procentlikmes paaugstinājums nav gaidāms.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lai samazinātu inflāciju, ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) trešdien nolēma paaugstināt bāzes procentlikmi par pusi procentpunkta.

Pēc FRS Atvērtā tirgus komitejas kārtējās divu dienu sēdes tika paziņots, ka bāzes procentlikmes mērķrādītājs tiek palielināts par 0,5 procentpunktiem – līdz 0,75-1%.

Iepriekšējo reizi bāzes procentlikmes mērķrādītājs tika paaugstināts martā, kad tas tika palielināts par pusi procentpunkta. Pirms tam bāzes procentlikmes mērķrādītājs nemainīgā līmenī bija kopš 2020.gada marta, kad tas tika samazināts, lai atbalstītu valsts ekonomiku koronavīrusa pandēmijas izraisītās krīzes laikā.

Atvērtā tirgus komiteja trešdien arī nolēma, ka no 1.jūnija FRS sāks samazināt savu deviņu triljonu dolāru vērto obligāciju portfeli.

Preses konferencē pēc Atvērtā tirgus komitejas sēdes FRS vadītājs Džeroms Pauels sacīja, ka Atvērtā tirgus komiteja varētu nolemt paaugstināt bāzes procentlikmi par pusi procentpunkta arī "pāris nākamajās sanāksmēs". Nākamās sanāksmes paredzētas jūnijā un jūlijā.

Tomēr Pauels norādīja, ka pašlaik netiek apsvērta procentlikmes palielināšana par vairāk nekā pusi procentpunkta.

Savukārt Eiropas Komisijas ierosinājums noteikt embargo Krievijas naftas importam izraisīja naftas cenu kāpumu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par 2,8% līdz 34 061,06 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 3% līdz 4300.,17 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 3,2% līdz 12 964,86 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien saruka par 0,9% līdz 7493,45 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 samazinājās par 0,5% līdz 13 970,82 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kritās par 1,2% līdz 6395,68 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kāpa par 5,3% līdz 107,81 ASV dolāram par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā pieauga par 4,9% līdz 110,14 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,0519 līdz 1,0625 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2491 līdz 1,2632 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 130,14 līdz 129,05 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu saruka no 84,18 līdz 84,06 pensiem par eiro.