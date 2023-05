Pēc 'First Republic Bank' pārņemšanas ASV krītas akciju cenas

Akciju cenas ASV biržās pirmdien lielākoties kritās pēc finanšu regulatora lēmuma pārņemt grūtībās nonākušo banku "First Republic Bank".

"First Republic Bank" cīnījās ar grūtībām kopš "Silicon Valley Bank" un "Signature Bank" sabrukuma marta sākumā. Pastāvēja bažas, ka šī reģionālo banku līdere varētu būt nākamā, kas piedzīvos krahu.

Lai gan banku "First Republic Bank" pārņems "JPMorgan Chase Bank", "vēl paies ilgs laiks, līdz tiks mazinātas investoru bažas" par problēmām banku sektorā, norādīja "Cresset" vecākais investīciju speciālists Džeks Ablins.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien saruka par 0,1% līdz 34 051,70 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" tikpat kā nemainījās un dienas beigās bija 4167,86 punkti, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,1% līdz 12 212,60 punktiem.

Londonas, Frankfurtes un Parīzes akciju biržas pirmdien bija slēgtas Darba svētku brīvdienas dēļ.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien saruka par 1,5% līdz 75,66 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kritās par 1,3% līdz 79,31 dolāram par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena pirmdien pieauga par 0,77% līdz 38,83 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,1020 līdz 1,0978 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2567 līdz 1,2498 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 136,28 līdz 137,45 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 87,64 līdz 87,80 pensiem par eiro.