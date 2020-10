Pēc sākotnējā publiskā piedāvājuma 'Ignitis Group' akcijas iekļautas biržā

No 2020. gada 7. oktobra Lietuvas enerģētikas uzņēmuma "Ignitis Group" akcijas ir iekļautas biržas "Nasdaq Vilnius" Baltijas Oficiālajā sarakstā, kā arī uzsākta to tirdzniecība.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uzņēmuma 20 000 000 akcijas tiks tirgotas "Nasdaq Vilnius" galvenajā tirdzniecības sarakstā ar simbolu "IGN1L", un globālās depozitārija kvītis (GDR) tiks tirgotas Londonas biržas galvenajā tirgū ar simbolu "IGN". Vienas akcijas piedāvājuma cena tika noteikta 22,5 eiro apmērā.

"Ignitis Group" akciju iekļaušana biržā notiek pēc uzņēmuma akciju publiskā piedāvājuma (IPO) privātajiem investoriem Lietuvā, Latvijā un Igaunijā un institucionālajiem investoriem Eiropā, kas bija spēkā no 2020. gada 21. septembra līdz 1. oktobrim. Akciju publiskajā piedāvājumā uzņēmums piesaistījis jaunu kapitālu 450 miljonu eiro apmērā. Šis ir vēsturiski lielākais akciju publiskais piedāvājums Baltijas valstīs, un tas ir ļoti svarīgs notikums Lietuvas un Baltijas reģiona kapitāla tirgiem.

Kopumā akciju publiskajā piedāvājumā investori parakstījās uz 20 miljoniem akciju, kas ir 26,9% no kopējā emitētā akciju kapitāla. Institucionālie investori iegādājās 18 130 699 akcijas un privātie ieguldītāji 1 869 301 akcijas. Kopumā akciju publiskajā piedāvājumā piedalījās 6827 privātie investori: 4691 no Lietuvas, 1836 no Igaunijas un 300 no Latvijas. Starp jaunajiem akcionāriem ir institucionālie investori no Apvienotās Karalistes un kontinentālās Eiropas, tostarp Ziemeļvalstīm un Baltijas reģiona. Par 4% akciju īpašnieci kļuvusi Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB), tādējādi kļūstot par "Ignitis Group" lielāko mazākuma akcionāru.

"Nasdaq Vilnius" prezidents Sauļus Malinausks (Saulius Malinauskas) teic, ka Lietuvas vērtīgākā uzņēmuma iekļaušana biržā ir vēsturisks notikums Lietuvas kapitāla tirgus dalībniekiem un visai Baltijai, palielinot reģiona atpazīstamību un pievilcību gan starptautisko, gan vietējo investoru vidū. "Tas reģionam piesaistīs vēl vairāk investīcijas un iedvesmos citus Baltijas uzņēmumus izmantot iespējas, ko paver kapitāla tirgi. Vienlaikus šis solis ir svarīgs stimuls reģiona investīciju kultūras attīstībai, paverot sabiedrībai jaunas ieguldījumu iespējas."

"Ignitis Group" valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Darus Maikštens (Darius Maikštėnas) norāda, ka uzņēmums uzsāk savu ceļu kā biržā kotēts uzņēmums, lai īstenotu zaļās enerģijas ilgtermiņa stratēģiju.