'Pepsi' un 'Beyond Meat' apvienos spēkus jaunu uzkodu un dzērienu ražošanā

Dzērienu ražotājs "PepsiCo" apvienos spēkus ar "Beyond Meat" jaunu uzkodu un dzērienu ražošanā, kuru pamatā ir augu izcelsmes izejvielas, raksta "CNN Business".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdz šim "Beyond Meat" jau popularitāti ieguvis ar savu produkciju, piedāvājot augu izejvielu alternatīvas liellopu gaļai un cūkgaļai, savukārt "Pepsi" palīdzēs kompānijai ar globālo izplatīšanas un mārketinga tīklu. Tas nozīmē, ka "Beyond Meat" varēs paplašināt darbību, ieejot jaunās produktu grupās un ātrāk tirgū laist jaunus produktus, skaidro "Beyond Meat" pārstāvji.

Jaunā sadarbība ļaus kopuzņēmumam paplašināties Ķīnā un Lielbritānijā. Uzņēmumi neatklāj darījuma finanšu nosacījumus.

"UBS" analītiķe Ērika Džeksone sacījusi, ka "Pepsi" var palīdzēt "Beyond Meat" mārketingu iecelt jaunā līmenī.

"PepsiCo" jau iepriekš paziņojis par sadarbību ar citiem pasaulē iecienītiem uzņēmumiem, lai nostiprinātu pozīcijas kompānijai pievilcīgos segmentos, sacījusi Džeksone. Piemēram, uzņēmums jau vairākus gadus sadarbojas ar "Starbucks" gatavu kafijas dzērienu pārdošanā.

"Patērētāju pieprasījums pēc augu izcelsmes gaļas aizvietotājiem ir pietiekami liels, un šis segments turpina augt," sacījis "GlobalData" analītiķis Remsijs Bagdādi, piebilstot, ka "PepsiCo" lēmums paplašināt piedāvājumu ilgtermiņā var mainīt tirgu, jo aizvien vairāk patērētāju pievēršas šai tendencei.