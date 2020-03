Pētījums: divas trešdaļas no 250 precēm, kas iegādātas tiešsaistē, neatbilst drošuma prasībām

Eiropas patērētāju organizācija veikusi testus 250 elektroprecēm, rotaļlietām, kosmētikas un citām precēm, kas ir pieejamas tiešsaistes platformās – "Amazon", "AliExpress", "eBay" un "Wish". Testi parādīja, ka 66% no izvēlētām precēm neatbilst ES preču drošuma regulējumam, radot patērētājiem elektriska šoka, ugunsgrēka vai nosmakšanas risku, informē Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija.

Preces izrādījās nedrošas dažādu iemeslu dēļ, skaidro Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija. Piemēram, neviens no četriem dūmu detektoriem nereaģēja uz dūmiem no degošas koksnes, kokvilnas un plastikāta. Savukārt neviens no septiņiem CO 2 detektoriem nebija spējīgs konstatēt nāvējošu gāzes daudzumu, turklāt četri no tiem izrādījās pārāk klusi. Citi piemēri:

1) USB lādētāji, ceļojumu adapteri un portatīvie lādētāji (power bank) – trīs ceturtdaļas no 36 precēm neizturēja elektrodrošuma testus. Šie produkti bieži vien bija lēti un no nezināmiem zīmoliem;

2) Bērnu apģērbi ar garām auklām – 14 no 16 šādiem apģērbiem (piemēram, džemperi ar kapuci) neievēroja ES drošuma prasības, jo auklas bija pārāk garas vai atradās vietās, kurās tās nedrīkstēja būt, kas palielināja lietotāja nosmakšanas risku;

3) Plastikāta rotaļlietas bērniem – 9 no 29 rotaļlietām tika pārkāpti ftalātu (vielu, kas var negatīvi ietekmēt lietotāju reproduktīvu veselību) robežlielumi, dažreiz pat līdz 200 reizēm.

Lai arī tiešsaistes platformas pēc informācijas saņemšanas parasti aptur nedrošu preču tirgošanu, tomēr bieži vien tās pašas preces parādās platformās atkal. Viena no būtiskām problēmām ir saistīta ar to, ka platformas turētāji neuzskata sevi par atbildīgiem par nedrošu preču tirdzniecību un līdz ar to iepriekš pietiekami nepārbauda tirgotāja uzticamību.

Augstāk minētos testus veica neatkarīga starptautisko patērētāju pētījumu un testēšanas laboratorija (International Consumer Research and Testing jeb ICRT).