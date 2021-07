Pieaug vegāniskā bekona tirdzniecības apjomi

Vairāk pārtikas ražotājiem iesaistoties, aizvadītajā gadā ir pieauguši vegāniskā bekona tirdzniecības un ražošanas apjomi. "Nielsen" dati liecina, ka pērn gaļas alternatīvas bekonu tirdzniecības apjomi dubultojās.

Lai gan, kā raksta izdevums "Bloomberg" tradicionālais gaļas bekons globāli vēl aizvien veido 99% no visa produkta segmenta, aizvadītajos gados ir augusi patērētāju interese par alternatīvām.

2020. gadā gaļas bekona aizstājēju kopējā pārdotā apjoma vērtība bija 267 miljoni ASV dolāru. Tas ir divas reizes vairāk nekā 2019. gadā.

Analītiķi šo pieaugumu izskaidro gan ar patērētāju palielināto interesi, gan ar jaunu ražotāju ienākšanu tirgū. Sanfrancisko uzņēmuma "Hooray Foods" , kā raksta "Bloomberg", bekona alternatīva ne tikai garšas ziņā tuvojas gaļas produktam, bet arī tekstūrā un cepšanās procesā. Viņu bekons ir gatavots no kokosriekstu eļļas, rīsu miltiem un cietes. Savukārt britu kompānija "Prime Roots" piedāvā bekonu, kas ražots no Austrumāzijā pazīstamas pavedienu sēnes, ko tradicionāli izmantoja stipro alkoholisko dzērienu radīšanā. Bet " Trophic" veido alternatīvu no jūraszāļu proteīna.

"Atlast Food" ir, iespējams, populārākais un turīgākais no alternatīvā bekona ražotājiem. Uzņēmums gatavo ēdienu no sēņu micēlija un nesen saņēma 40 miljonu lielu finansējumu no ASV agrokultūras investoriem, tajā skaitā "Marvel" filmu aktiera Roberta Daunija.

Svarīgu lomu intereses pieaugumā spēlē arī fakts, ka gaļas alternatīvas, kas agrāk bija ļoti dārgas, nu ir sasniegušas patērētājiem pieejamāku cenu un maksā faktiski tik pat cik gaļas produkti. Tāpat arī, kā norāda analītikas uzņēmuma "Spins" eksperts Džefs Kramptons, pielielinās arī cilvēku vēlme samazināt uzturā nežēlīgā veidā iegūtu pārtiku.

Piemēram, kā raksta "The Boston Globe" šogad viens no populārākajiem un ekskluzīvākajiem Ņujorkas restorāniem "Eleven Madison Park", kur ēdieni ēdienkartē maksā vairāk nekā 300 dolārus, verot durvis pēc pandēmijas, paziņoja, ka pārtrauks pasniegt produktus, kas iegūti no dzīvniekiem. Analītiķi paredz, ka šādi lēmumi un augu pārtikas apjomi tuvākajos gados tikai pieaugs. "Good Food Institute" dati liecina, ka pēdējos divos gados augu produktu patēriņš pieauga par 43%.

Tomēr svarīgs aspekts ir arī garša - aizvadītajos gados uzņēmumi ir spējuši arvien vairāk pietuvoties gaļas garšai. Tāpat tagad arī uzņēmums, kas piedāvā no pavedienu sēnes gatavoto bekonu, to pārdod jau ar virkni citu, iestrādātu garšu.

"Mēs strādājam ar vietējiem šefpavāriem, lai nogādātu mūsu proteīnu ietekmētāju priekšā," komentējusi "Prime Roots" līdzdibinātāja Kimberlija Lī. Bekoni tiek žāvēti vai apstrādāti veidā kas atdarina žāvēšanas procesu.

Grāmatas "Technically Food: Inside Silicon Valley’s Mission to Change What We Eat" autore Larisa Zimberofa gan norāda, ka pagaidām bekona laukā nav iesaistījušies gaļas alternatīvas milži, kā, piemēram, "Impossible Foods", kas ir labi zināmi ar virkni gaļas aizstājēju produktu. Taču gan šī kompānija, gan "Beyond Meat" ir norādījuši, ka strādā pie veidiem kā atdarīt gaļas produktu.