Pieaugot cerībām izvairīties no bezvienošanās breksita, turpina kāpt mārciņas kurss

Lielbritānijas parlamenta balsojums par likumprojektu, kas dos iespēju izvairīties no valsts izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) bez vienošanās, trešdien turpināja veicināt britu mārciņas kursa pieaugumu.

"Palaments, kas apņēmies nepieļaut bezvienošanās breksitu, pasviedis "glābšanas trosi" sterliņu mārciņai," komentēja brokeru firmas "Spreadex" analītiķis Konors Kempbels.

Mārciņas kurss, kas, valdot bažām par bezvienošanās breksitu, bija dramatiskim krities, sāka pieaugt otrdien, kad kļuva skaidrs, ka Lielbritānijas parlaments nolēmis izskatīt likumprojektu, kas dos iespēju bloķēt izstāšanos no ES bez vienošanās. Likumprojektu parlamenta apakšpalāta pieņēma trešdien, un tagad tas iesniegts apstiprināšanai Lordu palātā.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās kāpa.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pieauga, britu mārciņas kurss pret dolāru kāpa, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās. Eiro vērtība pret britu mārciņu saruka.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 2,32 ASV dolāriem līdz 56,26 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 2,44 dolāriem līdz 60,70 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien palielinājās par 0,9% līdz 26 355,47 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" pieauga par 1,1% līdz 2937,78 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,3% līdz 7976,88 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 0,6% līdz 7311,26 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 palielinājās par 1% līdz 12025,04 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 1,2% līdz 5532,07 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,0975 līdz 1,1033 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru palielinājās no 1,2087 līdz 1,2241 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu kāpa no 105,94 līdz 106,41 jenai par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 90,75 līdz 90,13 pensiem par eiro.