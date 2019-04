Piena iepirkuma cenām sasniedzot augstāko līmeni, tās sākušas mazināties

Gada sākumā pilnpiena iepirkuma cenām Eiropā sasniedzot augstāko līmeni, pēdējā laikā tās konsekventi samazinās, vērtē Lietuvas piensaimnieku asociācijas "Pieno centras" direktors Egidijus Simonis.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem, ES vidējā piena iepirkuma cena ir kritusies četrus mēnešus pēc kārtas. Kā atzīst Lietuvas piensaimnieku asociācijas "Pieno centras" vadītājs, Eiropas pienotavām pagājušā gada otrā puse un šī gada pirmais ceturksnis eksporta tirgos bija sarežģīts. Produktu pārdošanas apjoma vērtības krišanās iemesls bija atsevišķu piena pamatizstrādājumu cenu samazināšanās Eiropas biržās. Pēdējā laikā novērojama arī piena izstrādājumu pieprasījuma mazināšanās galvenajos eksporta tirgos.

"Eksporta rezultāti ir ietekmējuši piena iepirkuma cenas visā ES – tās konsekventi samazinās, taču pasaules mērogā tās saglabājas augstākas," saka Simonis. Saskaņā ar portāla "milkprices.nl" datiem ASV piena piegādātājiem 2019. gada februārī maksāja vidēji 311 eiro par tonnu, Jaunzēlandē – 304 eiro. ES cena sasniedza – 349 eiro par tonnu. Lietuvas piena pārstrādes uzņēmumi šāgada februārī Latvijas saimniecībām par pilnpienu maksāja vidēji 319 eiro par tonnu.

Kā atzīst Simonis, Latvijas saimniecībām pagājušā gada otrajā un trešajā ceturksnī importētāju maksātā izejvielas iepirkuma cena atradās zemākajā punktā, salīdzinot ar tā brīža cenām pasaulē. "Taču no 2018. gada rudens latviešu ražotais piens, kuru iepirka importētāji, sāka konsekventi padārdzināties, bet šāgada sākumā tas jau gandrīz sasniedza to pašu līmeni, kāds bija 2018. gada sākumā. Lai arī cenas atpaliek no ES vidējām cenām, tomēr pārsniedz ASV un Jaunzēlandes izejvielas vidējās cenas," teic Simonis.

Tikmēr, kamēr padārdzinājās izejviela, piena tauku cena eksporta tirgos kritās. Siera cena Eiropas Savienībā no 2018. gada septembra līdz decembrim pazeminājās par 9%, sviesta cena pa to laiku saruka par 20%. Kā uzsver Simonis, no piena produktu eksportētāju lielā septītnieka – ES, ASV, Jaunzēlandes, Austrālijas, Brazīlijas, Argentīnas un Urugvajas – eksports 2018. gada pēdējā ceturksnī palēninājās; pieauguma ziņā bija zemākais pēdējo triju gadu laikā.

Lietuvas piensaimnieku asociācija "Pieno centras" dibināta 1991. gadā, apvieno trīs lielākās Lietuvas piena pārstrādes akciju sabiedrības – AB "Pieno žvaigždės", AB "Vilkyškių pieninė" un AB "Rokiškio sūris". Visu triju "Pieno centras" uzņēmumu akcijas ir iekļautas oficiālajā "Nasdaq OMX" Viļņas biržas sarakstā.

Latvijas saimniecībām Lietuvas importēt āju maksātā vidējā cena, aprēķināta saskaņā ar attiecīgā mēneša pilnpiena rādītājiem (Lietuvas Republikas Zemkopības ministrija).

Eiropas Savienības cena, sniegta saskaņā ar pilnpiena rādītājiem ("Milk Market Observatory").

ASV un Jaunzēlandes cenas tiek attiecinātas uz piena ražotājiem, kuru gadā piegādātais daudzums – 500 tonnas; piens atbilst standarta 4,20% tauku un 3,40% olbaltumvielu satura prasībām ("milkprices.nl").