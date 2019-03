PTAC aicina uzlabot 'Apple' un 'Google' lietotņu veikalus saistībā ar datu lietošanu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) aicina "Apple" un "Google" veikt labojumus lietotņu veikalos, lai programmu nodrošinātāji būtu spējīgi informēt patērētājus par viņu konfidencialitātes politiku attiecībā uz datu izmantošanu. PTAC aicinājumā pievienojas 26 patērētāju uzraudzības iestādēm no visas pasaules, šī ir pirmā reize kad tik liels skaits patērētāju iestāžu apvienojas kopīga mērķa vārdā.

Sankcijas, kuras tiks apspriestas gadījumā, ja "Apple" un "Google" turpinās neatbildēt iestāžu noteiktajām prasībām, ir atkarīgas no katras valsts atsevišķi.

Pagājušajā gadā Starptautiskā patērētāju aizsardzības organizāciju tīklā (ICPEN) esošās iestādes veica pētījumu par to, vai patērētāji lietotņu veikalos tiek informēti par to, kā programmu sniedzēji apkopo personas datus, un to, kā šie dati tiek izmantoti. Iestādes konstatēja, ka patērētājiem sniegtā informācija nav pietiekama.

Pašreizējais "Apple" un "Google" lietotņu veikalu (appstore) dizains neatstāj pietiekami daudz vietas šīs informācijas sniegšanai, šī iemesla dēļ lietotņu nodrošinātāji nav spējīgi mainīt situāciju. Tādēļ 27 patērētāju aizsardzības iestādes kopīgi uzstāj, lai "Apple" un "Google" pielāgotu savu lietotņu veikalu izkārtojumu tā, lai lietotņu nodrošinātāji spētu patērētājiem sniegt nepieciešamo informāciju par viņu datu izmantošanu.

Pētījumi liecina, ka patērētāji salīdzina, kā lietotnes izmanto viņu datus, ja viņi iepriekš saņēmuši precīzu informāciju. Šādas informācijas izvērtēšanas priekšnoteikums ir caurspīdīgums. Ja patērētāji savlaicīgi saņems skaidru, pārskatāmu informāciju par katras lietotnes datu politiku, viņi varēs pieņemt apzinātus lēmumus par to kvalitāti, balstoties uz to, kā lietotnes dalās un apkopo viņu datus.