Pusvadītāju deficīta dēļ 'Opel' līdz 2022. gada sākumam slēgs rūpnīcu Vācijā

Vācijas autobūves uzņēmums "Opel" līdz 2022. gada sākumam slēgs vienu no savām ražotnēm Vācijā, ņemot vērā pusvadītāju deficītu pasaulē, teikts ceturtdien publiskotajā kompānijas paziņojumā.

Autoražošanas nozare "nonākusi vēl nepieredzētā situācijā, ņemot vērā pandēmiju un pusvadītāju deficītu pasaulē," norāda "Opel" preses pārstāvis.

Rūpnīca Eizenahā ražošanu pārtrauks no nākamās nedēļas un to atsāks vien nākamgad, ja to ļaus situācija ar piegāžu tīkliem, skaidro uzņēmums.

Šīs rūpnīcas darbinieki uz laiku, kamēr tā nedarbosies, tiks atlaisti.

Pusvadītāju deficītu izraisījis ievērojamais pieprasījuma kāpums pēc sadzīves elektronikas precēm koronavīrusa pandēmijas laikā, radot grūtības pusvadītāju ražotājiem saražot nepieciešamo apjomu.

Tāpat šo deficītu veicina autoražošanas nozares aizvien plašāka pievēršanās elektrisko automobiļu ražošanai.

Uzņēmuma "Alix Partners" aplēses liecina, ka pusvadītāju deficīta dēļ šogad pasaulē kopumā netiks saražoti 7,7 miljoni automobiļu, ienākumos zaudējot 210 miljonus eiro.