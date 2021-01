Putina pils pārdošanā bijusi iesaistīta arī Latvijas banka, norāda Navaļnija līdzgaitnieki

Darījumu ķēdē, kurā Krievijas prezidenta Vladimira Putina pils Gelendžikā regulāri mainījusi savus īpašniekus, par ko pētījumu nesen publiskojis Krievijas opozicionāra Alekseja Navaļnija Korupcijas apkarošanas fonds, bijusi iesaistīta arī Latvijas "SMP banka", Latvijas Radio 4 raidījumā "Doma laukums" paziņoja Navaļnija līdzgaitnieks Georgijs Alburovs, vēsta "lsm.lv".

Galvenā finanšu iestāde, caur kuru plūda Putina pils celtniecībai paredzēta nauda, bija banka "Rossija". Taču shēmā bija arī "Latvijas pēdas", tiesa, tas figurēja tikai vienu reizi, pastāstīja Alburovs. "Kompānija, kurai piederēja pils, uz savu Latvijas kontu saņēma samaksu par citas kompānijas objekta pārdošanu. Tā bija diezgan regulāra pils pārrakstīšana no vienas kompānijas vārda uz citu, un, lūk, vienu reizi tas viss noticis caur Latvijas jurisdikciju, un tā bija kāda banka (tā vairs neeksistē), kas saistīta ar brāļiem Rotenbergiem, "Severnij morskoj putj" vai tās Latvijas filiāle," stāstīja Alburovs.

"lsm.lv" norāda, ka Latvijas "SMP Bank" ir Krievijas "Severnij morskoj putj" (SMP) bankas ''meita''. 2008. gadā "SMP" iegādājās AS "Multibanka" kontrolpaketi, tai piederēja 49% daļu "Meridian Trade Bank". 2014. gadā (pēc Krimas aneksijas un sankciju ieviešanas pret Krieviju) "SMP" tika bloķētas "Visa" un "Master Card" maksājumu sistēmas, taču Latvijas "SMP Bank" sankcijas neskāra. 2014. gada aprīlī Krievijas SMP pārstāja būt par "SMP Bank" īpašnieci, Latvijas kredītiestāde nomainīja nosaukumu uz "Meridian Trade Bank", un starp tās īpašniekiem figurē tikai Eiropas Savienības rezidenti.

2016. gadā ārzonas kompānija no Britu Virdžīnu salām saņēma uz savu kontu Latvijas "SMP bankā" "dažus miljardus rubļu" par Putina pils atkārtotu pārdošanu, paziņoja Alburovs. "99% akciju. Mums ir dokuments, kas to apliecina. Ar konta numuru, bankas nosaukumu un pašu maksājumu. Šo kontu viņu izmantojuši, lai pārvestu naudu no vienas kompānijas uz otru un maskētu pils īstos īpašniekus. Ilgu laiku pili savā īpašumā turējusi kompānija "Savojan Investment Limited" tā saņēma naudu par savas daļas pārdošanu," skaidroja Korupcijas apkarošanas fonda pārstāvis.

2018. gada maijā Finanšu un kapitāla tirgus komisija piemēroja "Meridian Trade Bank" sodu 455 822 eiro apmērā par naudas atmazgāšanas novēršanas prasību pārkāpumiem. Kopš 2020. gada 22. janvāra kredītiestādes nosaukums ir AS "Industra Bank", bankas mājaslapā vēstīts, ka iestāde fokusējas uz mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanu.