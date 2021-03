'Qantas' uzsāk noslēpumainos lidojumus, lai veicinātu tūrismu

Aviokompānija "Qantas" uzsāk "noslēpumainos lidojumus", lai veicinātu vietējo tūrismu Austrālijā, vēsta "BBC".

Vienas dienas ceļojumi, kuros, iekāpjot lidmašīnā, pasažieri nezina galamērķi, Austrālijā bija populāri pagājušā gadsimta 90. gados.

Aviosabiedrības daudzviet pasaulē meklē dažādas stratēģijas, lai cīnītos pret pandēmijas izraisīto sastingumu tūrisma nozarē. Pandēmija tās novedusi pie valdību atbalsta pasākumiem, sabrukuma vai masveida darbinieku atlaišanām.

"Qantas" bija viena no pirmajām aviosabiedrībām pasaulē, kas piedāvāja lidojumus uz nekurieni, paceļoties un nolaižoties tajā pašā lidostā pēc lidojumiem uz ikoniskiem galamērķiem Austrālijā.

Noslēpumainie lidojumi ir Austrālijas aviokompānijas jaunākā taktika, lai piesaistītu vairāk pasažieru.

Lidojumi tiks veikti ar vienu no trim "Qantas" "Boeing 737" lidmašīnām no Brisbenas, Melburnas vai Sidnejas par cenu, sākot no 737 Austrālijas dolāriem (577 ASV dolāri).

Visas dienas piedāvājumā ietilpst aktivitātes, sākot no vīna baudīšanas un gardēžu pusdienām līdz snorkelēšanai tropu salās.

Tā kā starptautiskās robežas, visticamāk, netiks pilnvērtīgi atvērtas līdz pat 2022. gadam, "Qantas" ir pieprasījusi valdībai skaidrojumu par iekšzemes ceļošanu. "Tas, ko mēs vēlamies, ir pārliecība, ka kādā brīdī turpmāka robežu slēgšana vairs nenotiks," sacījis "Qantas" pārstāvis Endrjū Pārkers. "Ceļotājus mulsina ātri mainīgie ierobežojumi, un viņi, protams, ir noraizējušies par to, ka varētu netikt atpakaļ uz savu mītnes vietu vai iecerēto galamērķi," viņš skaidrojis.