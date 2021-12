'Reddit' pošas uz Volstrītu

Sociālo mediju platforma "Reddit" trešdien paziņoja, ka konfidenciāli iesniegusi pieteikumu ASV Vērtspapīru un biržu komisijā (SEC), lai kotētu akcijas Volstrītā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Reddit" norāda, ka iesniegusi pieteikumu ASV ar mērķi īstenot akciju sākotnējo publisko piedāvājumu.

Kompānija šobrīd vēl nav noteikusi, cik daudz akcijas paredzēts kotēt un par kādu cenu.

"Reddit" 2005. gadā dibināja divi studenti no Virdžīnijas, taču 2006. gadā to iegādājās uzņēmums "Conde Nast", kas izdod tādus žurnālus kā "Vogue", "The New Yorker" un "Vanity Fair".

Uzņēmums 2011. gadā kļuva par neatkarīgu struktūrvienību.

Platforma šogad augustā pavēstīja, ka "Fidelity Management" vadītā finansēšanas kampaņā piesaistījusi 700 miljonus dolāru, novērtējot uzņēmumu vairāk nekā desmit miljardu dolāru apmērā.