Reitingu aģentūra "S&P Global" samazinājusi Krievijas kredītreitingu līdz spekulatīvam statusam, kas norāda uz to, ka Rietumvalstu piemērotās sankcijas jau ir smags trieciens valsts finanšu tirgiem, raksta ārvalstu mediji.

Šāds lēmums pieņemts, jo Krievijas iebrukums Ukrainā veicinājis vairāku lielo aģentūru lēmumus par reitingu pazemināšanu. "Fitch Ratings" jau samazinājis Ukrainas kredītreitingu, bet "Moody's Investors Service" brīdina, ka abām valstīm draud reitinga samazinājumi.

"S&P" paziņoja, ka samazinās Krievijas reitingu no "BBB-" līdz "BB+". Aģentūras lēmums izsvītro Krieviju no investīciju kategorijas, iekļaujot to riskantāko valstu vidū, kuras parasti maksā augstākas aizņēmumu maksas.

Krievijas finanšu tirgi šonedēļ piedzīvoja smagu triecienu, saskaņā ar "Refinitiv" datiem, valsts akciju tirgus vērtība ir sarukusi par trešdaļu, iezīmējot sliktāko nedēļu tās vēsturē.