Revidenti pārbauda Rietumbalkāniem sniegto ES atbalstu tiesiskuma jomā

Eiropas Revīzija palāta pašlaik izvērtē, cik efektīvi ir bijuši ES pasākumi tiesiskuma atbalstam Rietumbalkānos; tiesiskuma nostiprināšana ir prasība, kuras izpilde nepieciešama, lai iestātos Eiropas Savienībā, informē palātas pārstāvji.

Revīzija attiecas uz četrām kandidātvalstīm – Albāniju, Ziemeļmaķedoniju, Melnkalni un Serbiju – un divām potenciālajām kandidātvalstīm – Bosniju un Hercegovinu un Kosovu.

Tiesiskums ir Eiropas pamatvērtība. Lai gan tam nav oficiālas ES definīcijas, parasti tiek pieņemts, ka ir aptverti šādi seši principi: vienlīdzība likuma priekšā, juridiskā noteiktība, varas dalīšana, neatkarīgas un objektīvas tiesas, pārredzamas un demokrātiskas likumdošanas procedūras un efektīva pārskatīšana tiesā. Tātad tiesiskuma nostiprināšana ir nesaraujami saistīta ar korupcijas apkarošanu, kā arī ir svarīgs nosacījums tautsaimniecības izaugsmei.

Lai pievienotos Eiropas Savienībai, kandidātvalstīm ir jāpierāda spēja uzņemties ES dalības pienākumus, kas noteikti 1993. gadā un zināmi kā Kopenhāgenas kritēriji. Pirmais no šiem kritērijiem paredz, ka jādarbojas labi attīstītām un stabilām iestādēm, kas garantē demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesību aizsardzību un cieņu pret minoritātēm un to aizsardzību. Pievienošanās sarunu ātrums lielā mērā ir atkarīgs no šajā jomā panāktā progresa.

"Tiesiskums ir neapstrīdams priekšnosacījums, kas jāizpilda, lai kandidātvalstis varētu iestāties Eiropas Savienībā. Tomēr Rietumbalkānu valstīs joprojām ir problēmas ar korupciju un publiskā sektora iestāžu darbību, un tas kavē iestāšanos ES," sacīja par šo revīziju atbildīgais ERP loceklis Juhan Parts. "Mūsu revīzijā skatīsim, vai ES patiešām palīdz šīm valstīm virzīties uz priekšu šajās jomās tā, lai tās drīzumā varētu pievienoties ES."

ES attiecības ar Rietumbalkānu valstīm norisinās "stabilizācijas un asociācijas procesa" ietvaros. ES sniedz atbalstu tiesiskuma nostiprināšanai galvenokārt politiskā dialoga ceļā, kā arī finanšu un tehnisko palīdzību vajadzīgo reformu īstenošanai. 2014.–2020. gada periodā ES Rietumbalkāniem kopā piešķīra apmēram 700 miljonus EUR tiesiskuma un pamattiesību atbalstam. Minētā summa veido 16 % no ES divpusējās palīdzības šīm valstīm.

Tikko uzsāktās revīzijas mērķis ir noteikt, cik efektīvi ar šiem pasākumiem ir nostiprināts tiesiskums Rietumbalkānos. Revidenti īpaši pārbaudīs, vai ES atbalsts tiesiskumam:

bija pienācīgi izstrādāts,

tika labi izmantots, lai risinātu galvenās apzinātās problēmas,

nodrošināja konkrētus un ilgtspējīgus uzlabojumus atbilstoši ES standartiem.