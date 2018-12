Rietumi tirgojas ar Austrumiem – Ko ES cer iegūt no Japānas

Eiropas Savienība (ES), slēdzot brīvās tirdzniecības vienošanos ar Japānu, cer par vairāk nekā trešdaļu palielināt ES eksportu uz šo Āzijas valsti, kā arī norādīt, ka tai ir ko likt pretī ASV protekcionisma politikai. Lai noskaidrotu, ko, slēdzot vienošanos ar Japānu, iegūs ES ražotāji un pakalpojumu sniedzēji, portāls "Delfi" devās uz Eiropas Parlamentu (EP) Strasbūrā.

Izvērtējot tirdzniecības līguma ietekmi, aplēsts, ka ES eksports uz Japānu pēc līguma stāšanās spēkā varētu pieaugt pat vairāk nekā par trešdaļu, proti, 34%. Japāna, kas ir Āzijas otrā lielākā ekonomika uzreiz aiz Ķīnas, ir arī ceturtā lielākā ekonomika pasaulē. Savukārt Japānas un ES iekšzemes kopprodukti (IKP), kopā ņemti, veido nedaudz vairāk kā vienu trešdaļu no pasaules IKP.

Savukārt, runājot par pretstāvi arvien pieaugošajam protekcionismam finanšu tirgos, jāatgādina, ka vien pirms nepilna pusgada viens no karstākajiem tematiem bija ASV un Ķīnas "tirdzniecības karš". Proti, ASV prezidents Donalds Tramps pieņēma dažādus protekcioniskus mērus, jo īpaši pret pasaulē otru lielāko ekonomiku – Ķīnu – kas, savukārt, atbildi parādā nepalika. Novembra beigās gan Eiropas Centrālās bankas (ECB) analītiķi norādīja, ka protekcionisma ietekmi uz finanšu tirgiem šobrīd ir izdevies ierobežot.

Sarunas par brīvās tirdzniecības līgumu ES un Japāna sāka 2013. gadā, un līdz šim notikuši astoņpadsmit sarunu raundi, bet Ekonomisko partnerattiecību nolīgums (EPN) parakstīts šī gada 17. jūlijā. Nolīgums stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī – pēc tam, kad to būs ratificējuši EP un ES Padome.

Eiropas institūcijas uzsver, ka šis ir lielākais tirdzniecības līgums, kādu jelkad noslēgusi ES, jo kopumā tiks atcelti 97% muitas tarifu, kas tiek piemēroti ES eksportam uz Japānu. EPN spēkā stāšanās dienā jau tiks atcelti 90% tarifu.

Tarifi īpaši augsti pienam un gaļai

Saskaņā ar EP Izpētes dienesta (EPID) informāciju pērn Japāna bija sestais lielākais ES eksporta tirgus precēm un piektais lielākais tieši pārtikai, savukārt ES bija Japānas trešais lielākais tirdzniecības partneris. Abu valstu pagājušā gada preču savstarpējās tirdzniecības apgrozījums lēšams 129,3 miljardu eiro apmērā, tiesa, ES tirdzniecības saldo bijis negatīvs – ar 8,3 miljardu eiro deficītu.

Kā skaidro EPID, Japānas tirgus gan ekonomikas, gan sabiedrības modeļa dēļ vienmēr bijis noslēgtāks nekā ES, ar ne vienu vien normatīvu barjeru ārvalstu preču importam. Lai gan kopumā muitas tarifus nevarētu uzskatīt par augstiem, atsevišķās nozarēs tie tādi tomēr ir, piemēram, ES piena un gaļas eksportētāji saskaras ar īpaši augstiem tarifiem. Tāpat augsti muitas tarifi ir spēkā no ES importētajam apģērbam un apaviem.

Arī ES ir atsevišķas preču kategorijas, kurām tiek piemēroti salīdzinoši augsti muitas tarifi, piemēram, no Japānas importētajiem automobiļiem un elektronikai.

Miljarda ietaupījums gadā

Finansiālā ziņā lielākie ieguvēji no šī līguma būs ES vīna un citu alkoholisko dzērienu, gaļas, piena produktu, ādas, tekstilizstrādājumu ražotāji, autoražotāji, kā arī mazie un vidējie uzņēmumi (MVU). 78% no ES uzņēmumiem, kas eksportē uz Japānu, ir tieši MVU. Kā aplēsusi Eiropas Komisija (EK), muitas nodokļu atcelšana ikgadējās Eiropas ražotāju un pakalpojumu sniedzēju izmaksas samazinās par apmēram vienu miljardu eiro.

EPN paredz, ka ES septiņu gadu laikā atcels 10% no tās tarifiem no Japānas importētajiem vieglajiem automobiļiem, bet ievedmuitu traktoriem un autobusiem ES atcels pēc 12 gadiem. Savukārt, vīnus, stipros un citus alkoholiskos dzērienus varēs ievest bez nodokļa jau no pirmās EPN spēkā stāšanās dienas. Kā izriet no EP tirdzniecības komitejas sagatavotā ieteikuma ES padomei, tiks likvidēti augstie nodokļi cietajiem sieriem, noteikta beznodokļu tarifa likmes kvota svaigajiem sieriem, liellopu gaļas tarifi tiks pakāpeniski samazināti no 38,5% līdz 9% 15 gadu laikā. Tāpat ES būs beznodokļu pieeja pārstrādātai cūkgaļai un gandrīz beznodokļu tirdzniecībai ar svaigu cūkgaļu.

Vienošanās tekstā īpaša uzmanība pievērsta ilgtspējīgai attīstībai, darba ņēmēju tiesībām, labai korporatīvajai pārvaldībai, datu aizsardzībai, kā arī vides aspektiem. Kā skaidro EP tirdzniecības komiteja, vienošanās ne tikai nesīs finansiālus labumus, bet arī palīdzēs Āzijā popularizēt ES vērtības.

Trešdien uzreiz pēc balsojuma par tirdzniecības vienošanos EP deputāti balsos arī par stratēģisko partnerattiecību nolīgumu, kura mērķis ir paplašināt sadarbību tādās jomās kā enerģētika, izglītība, pētniecība un izstrāde, terorisma apkarošana un cīņa ar klimata pārmaiņām, jo abas puses apņemas ievērot Parīzes klimata nolīgumu. Stratēģisko partnerattiecību nolīgums ir jāratificē visām ES dalībvalstīm.

Vēl viens būtisks elements abu pušu attiecībās ir investīciju aizsardzības nolīgums, par kuru gan sarunas joprojām turpinās.

Tirdzniecības komitejas deputāti novembra sākumā pēc tirdzniecības nolīguma izpētes sniedza savu atzinumu, rekomendējot parlamentam to atbalstīt. Komitejas deputāti akcentēja, ka nolīgums "ir signāls, kas norāda uz atbalstu atvērtai, godīgai, vērtībās un noteikumos balstītai tirdzniecībai, vienlaikus aizstāvot augstus standartus laikā, kad starptautiskajā dienaskārtībā ir nopietni protekcionisma izaicinājumi".

"Mūsu ieteikumos aicinām abas puses pildīt savas saistības un iespējami daudz izmantot šīs progresīvās vienošanās potenciālu, nodrošinot, ka tiek ņemti vērā darbaspēka un vides noteikumi, kā arī ilgtspējīgas attīstības mērķi," pēc komitejas balsojuma "par" ieteikumu EP atbalstīt nolīgumu teica par ziņojumu atbildīgais deputāts Pedro Silva Pereira (S&D, Portugāle).'

Latvijas–Japānas savstarpējā bilance pagaidām neliela

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) un Latvijas Investīciju attīstības aģentūras (LIAA) datiem pērn no Latvijas uz Japānu eksportētas preces un pakalpojumi 51,7 miljonu eiro apmērā. Savukārt importēto preču un pakalpojumu apjoms bijis uz pusi mazāks – 25,3 miljoni eiro. Šāda savstarpējās tirdzniecības bilance ierindo Japānu 39. vietā Latvijas ārējas tirdzniecības partneru starpā. Taču, kā portālam "Delfi" pastāstīja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā (LTRK), šobrīd Japāna ir aptuveni 33. vietā Latvijas eksporta partneru sarakstā.

LTRK gan norāda, ka, salīdzinot Latvijas un ES eksporta preces redzamas atšķirības, proti, ja kopumā ES lielākie eksporta uz Japānu apjomi ir lauksaimniecības preču grupā – veiksmīgi tiek eksportēts cūkgaļa, liellopu gaļa, vīns un siers –, tad Latvijas eksportā uz Japānu pārtikas produktu apjoms ir vien 3%.

Arī LTRK norāda, ka galvenais EPN mērķis ir novērst līdz šim īstenoto savstarpējo tirgu protekcionismu, mazināt tirdzniecības barjeras, īpaši vēršot uzmanību muitas tarifu samazināšanai vai pilnīgai to atcelšanai. LTRK arī skaidro, ka Japānas tirgum raksturīgi izteikti netarifu aizsardzības mehānismi, nosakot augstas tehnoloģiskās atbilstības un sertifikācijas prasības, kas ilgstoši apgrūtinājuši un lieguši ES uzņēmumiem veiksmīgi darboties šajā tirgū. Noslēgtais līgums vismaz dažās nozarēs šo situāciju risinās.

Raugoties pa preču grupām, lauvas tiesu eksportā uz Japānu aizņem koksne un tās izstrādājumi, kas veido mazliet vairāk nekā pusi – 51% – no kopējā apjoma. Savukārt importēti no šīs tālās austrumu zemes tiek transportlīdzekļi (29%), kā arī plastmasas un gumijas izstrādājumi (27%), liecina LIAA dati.

LTRK eksperti ir pārliecināti, ka nozares, kas šobrīd eksportē uz Japānu to turpinās darīt un to eksporta apjomi turpinās augt, jo tās jau ir iepazinušas šo tirgu, tā īpatnības un nodibinājuši stabilas attiecības ar turienes uzņēmumiem. Nozare, kas noteikti var audzēt eksporta apjomus, ir pārtikas rūpniecība un lauksaimniecības produkcija.

Lai veicinātu Latvijas uzņēmumu veiksmīgāku iekļūšanu Japānas tirgū, LTRK sadarbībā ar partneriem no Japānas 2019. gada martā organizēs informatīvu semināru par eksporta iespējām un izaicinājumiem un rudenī organizēs tirdzniecības misiju Latvijas uzņēmumiem, kas vēlas uzsākt vai veiksmīgi turpināt eksportu šajā tirgū.

Organizācija gan atgādina, ka EPN ir divpusējs – tas nozīmē, ka paplašinoties ES uzņēmumu iespējām eksportēt uz Japānu, palielinās arī Japānas uzņēmumu iespējas eksportēt uz ES valstīm. Tomēr tirgus protekcionisma novēršana jebkurā gadījumā vērtējama pozitīvi un nozīmē lielākas iespējas preču, pakalpojumu un kapitāla brīvākai plūsmai starp abiem tirgiem, nodrošinot pozitīvu eksporta un importa bilanci, lēš LTRK.