Rietumu sankciju ietekmē sagruvusi Krievijas tūrisma nozare

Rietumu sankciju ietekmē pērn sagruvusi Krievijas tūrisma nozare, ceturtdien secinājusi Krievijas Tūrisma operatoru asociācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

2022. gadā Krieviju apmeklēja tikai 200 100 ārzemju tūristi, kas ir par 96,1% mazāk nekā gados pirms pandēmijas.

"Iemesli ir skaidri: slēgtās debesis starp Krieviju un lielāko daļu Eiropas valstu, kā arī neiespējamība Krievijā izmantot ārvalstīs izdotās "Visa" un "Mastercard" kartes," norādīja asociācija.

Lielākā daļa Eiropas slēdza savu gaisa telpu Krievijas lidmašīnām dažas dienas pēc tam, kad Krievija 2022. gada februārī atkārtoti iebruka Ukrainā.

Krievijas nacionālā lidsabiedrība "Aeroflot" no 2022. gada marta pārtrauca visus ārvalstu reisus, bet pēcāk pakāpeniski atjaunoja lidojumus uz valstīm, kurus Maskava uzskata par draudzīgām.

Tūrismu negatīvi ietekmēja arī Ķīnas stingrie ierobežojumi cīņā ar Covid-19.

Pirms pandēmijas tūristi no Ķīnas sastādīja aptuveni 30% no visiem tūristiem, kas apmeklēja Krieviju. Taču 2022. gadā Krieviju apmeklēja tikai 842 tūristi no Ķīnas.

Starptautisko tūristu skaits 2022. gadā Krievijā bija pat mazāks nekā Covid-19 pandēmijas laikā, kad 2020. un 2021. gadā valstī tika reģistrēti attiecīgi 335 800 un 288 300 tūristi.

2022.gadā vislielākais skaits tūristu, kas apmeklēja Krieviju, bija no Vācijas, Turcijas un Irānas.

Lai gan Krieviju 2022. gadā apmeklēja 25 400 tūristi no Vācijas, tas vienalga ir 20 reizes mazāk nekā 2019. gadā.