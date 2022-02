'Rimi Lietuva' darbinieki noraizējušies par situāciju darbā; uzņēmums taupot uz viņu rēķina

"Esam "Rimi Lietuva" darbinieki un pēdējā laikā nesaprotam, kas notiek darba vietā," šādu vēstuli Lietuvas "Delfi" redakcija saņēmusi pavisam nesen. Darbiniekiem ziņots, ka uzņēmums darbinieku telpās atslēdz siltumu radiatoros un samazina darba stundu skaitu. Savukārt uzņēmums runā par ilgtspējas saistību izpildi un organizācijas vadības pārveidi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Redakcijas saņemtajā vēstulē "Rimi Lietuva" darbinieki teic, ka viņi vairs nesaprot, kas pēdējā laikā notiek uzņēmumā. Viņuprāt, vadība sākusi taupīt uz darbinieku rēķina. "Tas ir jautājums par radiatoru izslēgšanu darbinieku telpās, kā arī gaismas, ledusskapju izslēgšanu tirdzniecības zālēs un galvenais darbinieku darba laika samazināšanu. Mūsuprāt, tas ir absurds. No kā mēs dzīvosim laikā, kad viss kļūst dārgāk un liels darba devējs vēlas strādāt uz mūsu rēķina?" jautā darbinieki.

"Delfi" sazinājās ar "Rimi Lietuva" sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāju Gabrieli Šerēnienu (Gabriele Šerėniene). "Mēs uzmanīgi klausāmies un dzirdam gan mūsu darbinieku, gan plašākas sabiedrības bažas par cenu kāpumu un saprotam, ka visas izmaiņas, ko veiksim, tiks aplūkotas šajā kontekstā. Tomēr, lai gan vēlme pārskatīt mūsu darbības efektivitāti un pielāgoties mainīgā tirgus vajadzībām ir saistīta ar šodienas situāciju, to lielā mērā virza mūsu ilgtermiņa stratēģija, kas ietver ilgtspējas saistību ieviešanu un organizatoriskās transformāciju. Praksē vēlme taupīt dabas resursus (piemēram, izmantojot apgaismojumu un aprīkojumu) izpaužas kritiskā pašvērtējumā, vai tas ir nepieciešams, un attiecīgi arī pieņemtajos lēmumos. Vai nauda tiek ietaupīta? Jā, bet mēs vēlamies pārliecināties, ka tas nekādā gadījumā nenotiek uz darbinieku labklājības rēķina un, ja tas notiks, mēs nekavējoties rīkosimies, lai to novērstu. Darbinieki ir mūsu uzņēmuma galvenā vērtība, ko mēs saudzējam un pastāvīgi domājam par to, kā mēs varam būt efektīvāki un pildīt savas saistības. Un to mums šogad ir ļoti daudz - tas ir gan plānotais algas paaugstinājums, gan palielināts finansējums papildu pabalstiem, apmācībām utt.," viņa skaidro.

Runājot par darba laiku, Šerēniene apliecināja, ka uzņēmums strādā pēc kopējās darba laika uzskaites. "Ar tās palīdzību varam elastīgāk organizēt darbinieku darbu, ņemot vērā tirdzniecības pīķus un darbinieku vajadzības. Mēs kā uzņēmums nodrošinām normatīvo stundu izmantošanu kopējā laika periodā, ņemot vērā cilvēka individuālo vēlmju un uzņēmuma vajadzību saskaņošanu. Vēlreiz pateicamies par šo atsauksmi, mēs vēlamies nodrošināt, ka mēs strādājam, lai vēl vairāk stiprinātu mūsu iekšējo komunikāciju ar mūsu darbiniekiem, un, lai gan šī vēstule bija anonīma, mēs uz to atbildēsim arī mūsu organizācijas ietvaros, lai notiekošie procesi tiktu detalizēti izskaidroti. Mēs vienmēr esam atvērti komentāriem un ieteikumiem, kas mums sniedz ieguldījumu mūsu darbības uzlabošanā," teic Šerēniene.