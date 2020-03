'Ryanair' ierobežo avioreisu skaitu maršrutos uz un no Itālijas

Saistībā ar jaunā koronavīrusa izplatību Īrijas zemo cenu aviosabiedrība "Ryanair" vēl vairāk samazinājusi reisu skaitu maršrutos uz un no Itālijas lidostām, tostarp no un uz Rīgu.

No 10.marta līdz 8.aprīlim "Ryanair" apturējusi visus iekšzemes lidojumus Itālijā no un uz Bergamo, Malpensu, Parmu un Trevizo, teikts lidsabiedrības izplatītajā paziņojumā. Savukārt no 12.marta līdz 8.aprīlim "Ryanair" vēl vairāk samazinās reisu skaitu starptautiskos maršrutos uz un no Bergamo, Malpensu, Venēciju, Rimini, Parmu un Trevizo. Lidmašīnas šajos maršrutos kursēs tikai piektdienās, sestdienās, svētdienās un pirmdienās.

Maršrutos, kuros parasti lidmašīnas kursē vairākas reizes dienā, piemēram, no Lielbritānijas Stenstedas lidostas uz Malpensu, turpmāk notiks tikai viens lidojums dienā un tikai piektdienās, sestdienās, svētdienās un pirmdienās.

"Ryanair" skaidro, ka Itālijas ziemeļos joprojām atrodas daudz ārvalstu pilsoņu, kuri vēlas atgriezties mājās, tādēļ aviosabiedrība turpinās nodrošināt satiksmi ar Itālijas ziemeļiem piektdienās, pirmdienās un nedēļas nogalēs. Lai ierobežotu jaunā koronavīrusa izplatību, Itālija svētdien noteica karantīnu reģionam ap valsts finanšu galvaspilsētu Milānu un tūrisma centru Venēciju.

Karantīna, kas noteikta līdz 3.aprīlim, aptver Lombardiju un vēl 14 provinces - reģionu ar vairāk nekā 15 miljoniem cilvēku jeb ceturto daļu valsts iedzīvotāju. Šai laikā tiks stingri ierobežota izbraukšana un iebraukšana karantīnas zonā bez nopietniem un steidzamiem iemesliem.