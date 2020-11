‘Scania’ sāks ražot kravas automašīnas Ķīnā

Zviedrijas kravas automašīnu ražotājs "Scania" iegādājies konkurentu Ķīnā, un pirmo reizi vēsturē sācis ražot automašīnas Ķīnā, raksta "Reuters".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Scania" iegādājusies "Nantong Gaokai", kas atrodas Ķīnas pilsētā Rugao. Kompānijas iegāde ļaus uzņēmumam saņemt kravas automašīnu ražošanas licenci.

Šis solis seko nesenajam "Scania" paziņojumam, ka uzņēmums plāno investēt akumulatoru rūpnīcā Zviedrijā.

"Scania" pārstāvji gan atteikušies komentēt, kad plānots uzsākt ražošanu, kāda ir plānotā kapacitāte un kurus modeļus uzņēmums plāno Ķīnā ražot.

Kā liecina dati, kopējie kravas automašīnu pārdošanas apjomi Ķīnā šā gada desmit mēnešos sasniedza 3,87 miljonus, kas ir par 24% vairāk nekā pirms gada. Pārdošanas apjomu pieaugumu veicina valdības investīcijas infrastruktūrā un kompāniju plāni atjaunot autoparkus, lai spētu izpildīt stingrākas emisijas prasības.

Ķīnas tirgū lielākoties dominē vietējie autoražotāji, tostarp, "FAW Jiefang Group Co Ltd", "Dongfeng Motor Group Co Ltd" un "Sinotruk Hong Kong Ltd". Līdz šim visas "Scania" Ķīnā tika importētas, un to cena būtiski pārsniedza vietējo konkurentu piedāvājumu.