Sekojot tendencēm, 'Matchbox' auto modelīši kļūst videi draudzīgāki

Rotaļlietu ražotājs "Matchbox" savus automašīnu modelīšus piemēro reālās dzīves auto tirgus tendencēm, laižot tirgū elektriskos transportlīdzekļus, kā arī ražošanā sācis izmantot pārstrādātus materiālus, vēsta “BCC”.

Pirmais elektriskā auto modelītis būs "Tesla Roadster" mini versija. Tam sekos citi modeļi, turklāt tie būs nopērkami komplektā ar uzlādes stacijām.

Rotaļlietu ražotājs tādējādi vēlas palielināt bērnu izpratni par automobiļu ietekmi uz vidi.

Arī citi ražotāji, tostarp "Lego", sāk piedāvāt ilgtspējīgākas rotaļlietas.

Citi "Matchbox" auto modelīši būs balstīti uz "Nissan", "Toyota" un "BMW" ražotajiem elektriskajiem transportlīdzekļiem un hibrīdautomašīnām. "Tesla Roadster" būs pirmais modelītis, kas izgatavots no 99% pārstrādātiem materiāliem. Rotaļu automašīna ražota no pārstrādāta cinka un plastmasas un tikai 1% apmērā – no nepārstrādāta nerūsējošā tērauda. Turklāt arī iepakojums būs izgatavots no papīra un kokšķiedras.

Lielbritānijā bāzētais "Matchbox", kas pieder ASV rotaļlietu ražotājam "Mattel", dibināts 1953. gadā un katru gadu pārdod vairāk nekā 40 miljonus automašīnu modelīšu.

"Mattel", kuram pieder arī zīmols "Hot Wheels", līdz 2030. gadam visu savu produktu un iepakojumu ražošanā plāno izmantot 100% pārstrādātus, otrreiz pārstrādājamus vai uz bio bāzes izgatavotus materiālus.