Septembrī Baltijā, Somijā un Zviedrijā elektroenerģijas cena samazinājusies par 8%

Septembrī vidējā "NordPool" elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 39,91 EUR/MWh. Salīdzinājumā ar augustu cena samazinājās par 8.1%, bet salīdzinājumā ar pagājušā gada septembri, kad tā bija 48,85 EUR/MWh, cena ir samazinājusies par 18%, liecina Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" apkopotā informācija.

Kopumā vidējā cena Baltijā un Somijā, kā arī Zviedrijas 4. tirdzniecības apgabalā (ar kuriem Baltijai ir starpvalstu savienojumi) elektroenerģijas cena septembrī samazinājās par 7,7%.

"NordPool" Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 19,22 EUR/MWh līdz 66,94 EUR/MWh. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija vienāda 96% no mēneša stundu skaita, bet augustā šis periods bija 73% no visām mēneša stundām.

Septembrī vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 39,60 EUR/MWh, kas bija par 3,2% zemāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2019. gada septembri, par 19% zemāka (48,77 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 83% no septembra stundu skaita.

Savukārt vidējā Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 39,50 EUR/MWh, kas bija par 8,8% zemāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2019. gada septembri, par 19% zemāka (48,79 EUR/MWh). Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienādas ar Latvijas cenu 94%, bet ar Zviedrijas 4. tirdzniecības apgabalu 72% no mēneša stundu skaita.