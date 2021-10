Pagājušajā nedēļā noslēdzās atjaunīgās enerģijas uzņēmuma "Enefit Green" akciju sākotnējais publiskais piedāvājums, kurā tam izdevās piesaistīt 175 miljonus eiro. Uzņēmums pieder Igaunijas valsts enerģētikas uzņēmumam "Eesti Energia", kura vadītājs Hando Suters (Hando Sutter) bija ieradies Rīgā un sarunā ar portālu "Delfi Bizness" diskutēja par izaicinājumiem saistībā ar pieaugušajām energoresursu cenām, Igaunijas un Latvijas starpvalstu vēja parka projektu Rīgas jūras līcī, gaidāmo ziemu un energoresursu piegāžu riskiem, kā arī par elektrības tirdzniecību ar trešajām valstīm – Krieviju un Baltkrieviju.

"Eurelectric" ģenerālsekretārs Kristians Rubijs (Kristian Ruby), ņemot vērā būtisko energoresursu cenu kāpumu, ir norādījis, ka šobrīd nebūtu prāta darbs mainīt energoresursu tirdzniecības sistēmu Eiropā, jo tas varētu novest pie haosa. Kas šobrīd ir lielākie draudi Eiropas enerģētikas sektoram?

Atvērts un integrēts enerģētikas tirgus, it īpaši Baltijā, ir kas ļoti jauns, pirms tam mums bija regulētas cenas. Turklāt, lai izveidotu šādu tirgu, nācās pielikt daudz pūļu. Es piekrītu Kristianam, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Ja spertu soli atpakaļ uz regulētu tirgu, tas būtu slikts lēmums. Mēs visi esam vienotā Eiropas tirgū, un katrs nevar rīkoties pēc sava prāta. Tirgus darbojas pēc piedāvājuma un pieprasījuma principa, ļoti vienkārši. Cena atspoguļo pašreizējo situāciju ar augstu pieprasījumu un zemu piedāvājumu, turklāt piedāvājums ir dārgs. Skaidrs, ka mums ir vajadzīgs lētāks piedāvājums, lai stabilizētu cenas. Un lētākais elektrības ieguves veids ir no vēja, mums Baltijā ir tam piemēroti laikapstākļi, it īpaši piekrastē. Kāpēc gan lai mēs neuztvertu šos signālus nopietni un nemēģinātu kaut ko darīt lietas labā? Tā mēs varētu ne vien nodrošināties pret straujiem cenu kāpumiem, bet arī panākt piegāžu drošumu.