Singapūra pirmā pasaulē dod zaļo gaismu laboratorijā audzētai 'vistas' gaļai

Singapūra ir devusi normatīvo apstiprinājumu pirmajai "tīrajai gaļai" pasaulē, kas nav iegūta no nokautiem dzīvniekiem, vēsta "BBC".

Šis lēmums paver ceļu Sanfrancisko bāzētajam uzņēmumam "Eat Just" pārdot laboratorijā audzētu vistas gaļu.

Gaļu sākotnēji izmantos nagetos, taču uzņēmums vēl nav informējis, kad tie kļūs pieejami.

Pieprasījums pēc parastās gaļas alternatīvām ir ar augošu tendenci, patērētājiem arvien lielāku uzmanību pievēršot savai veselībai, dzīvnieku labturībai un vides problēmjautājumiem.

Pēc "Barclays" aplēsēm, nākamās desmitgades laikā gaļas alternatīvu tirgus vērtība varētu būt 140 miljardi ASV dolāru jeb aptuveni 10% no pasaules gaļas nozares.

Augu izcelsmes gaļas aizstājēji, piemēram, "Beyond Meat" un "Impossible Foods" produkti, arvien biežāk atrodami lielveikalu plauktos un restorānu ēdienkartēs. Taču "Eat Just" produkts ir atšķirīgs, jo tas nav augu izcelsmes, bet laboratorijā audzēts no dzīvnieku muskuļu šūnām.

Pats uzņēmums to dēvē par "sasniegumu pasaules pārtikas rūpniecībā" un cer, ka citas valstis tagad sekos Singapūras piemēram.

Pēdējās desmitgades laikā vairāki desmiti jaunizveidotu uzņēmumu ir mēģinājuši laist tirgū kultivētu gaļu, cerot pievilināt tradicionālās gaļas ēdājus ar solījumu par ētiskāku produktu. Divi no lielākajiem ir Izraēlā bāzētais "Future Meat Technologies" un Bila Geitsa atbalstītais "Memphis Meats", kas abi cenšas ienākt tirgū ar pieejamu un garšīgu laboratorijās audzētu gaļu.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA



Singapūras "Shiok Meats" strādā ar laboratorijā audzētu vēžveidīgo gaļu.

Tomēr "BBC" vēsta, ka izaicinājumi šajā jomā joprojām ir lieli. Pirmkārt, saražot laboratorijā audzētu gaļu ir daudz dārgāk nekā augu izcelsmes produktus. Piemēram, "Eat Just" iepriekš izteikusies, ka pārdos laboratorijā audzētos vistas nagetus par 50 ASV dolāriem gabalā. Kopš tā laika izmaksas ir samazinājušās, taču tās joprojām būs tikpat lielas kā augstākās klases vistas gaļai.

Vēl viens izaicinājums uzņēmumam ir patērētāju reakcija. Un Singapūras apstiprinājums "Eat Just" produktam, iespējams, piesaistīs konkurentus.

Singapūras Pārtikas aģentūra (SFA) paziņojusi, ka laboratorijā audzētā gaļa atzīta par drošu patēriņam un to atļauts pārdot Singapūrā kā "Eat Just" nagetu produkta sastāvdaļu.