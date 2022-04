'Sixt' 2021. gadā palielinājis apgrozījumu Baltijā par 21%

"Sixt", ilgtermiņa un īstermiņa auto nomas pakalpojumu sniedzējs Baltijā, 2021. gadā palielinājis apgrozījumu līdz 37,8 miljoniem eiro, kas ir par 21% vairāk nekā 2020. gadā. Koncerna konsolidētā peļņa pieaugusi par 49%, sasniedzot 2,4 miljonus eiro, kas ir par 787 tūkstošiem eiro lielāka nekā 2020. gadā, informē uzņēmums.

Neraugoties uz kovida atstāto ietekmi, uzņēmums spējis pārorientēt esošos pakalpojumus un tos pielāgot tirgus izmaiņām, arvien vairāk fokusējoties uz vietējā tirgus korporatīvajiem klientiem un privātpersonām, būtiski samazinot atkarību no ienākošā tūrisma sektora, kas rezultējies uzņēmuma spējā 2021. gadā palielināt ienākumus visās pamatbiznesa pozīcijās. "Sixt" zīmolu Baltijā uz franšīzes līguma pamata pārstāv Latvijas kapitāla uzņēmums SIA "Transporent".

2021. gadā "Sixt" Baltijā apkalpoja vairāk nekā 6000 transporta līdzekļus.

2021. gadā "Sixt" Baltijā strādāja pie infrastruktūras uzlabošanas un procesu pilnveidošanas – veikti uzlabojumi iekšējo sistēmu darbībā, investēti papildu līdzekļi IT risinājumu īstenošanā - izveidota "Sixt Baltics Car Connect" lietotne auto nomas korporatīvajiem klientiem un vienota zvanu centra sistēma visā Baltijā, kā arī veikti vairāki uzlabojumi pakalpojumu apmaksas procesā. Attīstoties auto industrijai un mainoties klientu izvēles kritērijiem, "Sixt" auto parkā ir pieaudzis elektro un hibrīda auto īpatsvars, kā rezultātā pēdējo divu gadu laikā autoparka vidējais CO 2 izmešu apjoms samazināts par 13% - no 135g/km 2019. gadā līdz 118g/km 2021. gadā (pēc NEDC standarta).

""Sixt" Latvijā saglabā tirgus līdera pozīcijas pilna servisa auto līzinga un autoparku vadības tirgū. Tas panākts, pateicoties nostiprinātām ilgtermiņa attiecībām ar sadarbības partneriem, veiksmīgai pakalpojumu pārdošanai Latvijas uzņēmumiem un dalībai publiskajos iepirkumos, kā arī turpinot jaunu klientu piesaistes procesu. 2022. gadā "Sixt" turpinās investēt elektroauto un to uzlādes infrastruktūras attīstībā, lai ne vien dotu ieguldījumu CO 2 izmešu apjoma samazinājumā, bet arī palīdzētu būtiski mazināt atkarību no benzīna un dīzeļdegvielas patēriņa," teic "Sixt" vadītājs Baltijas valstīs Arnis Jaudzems.

SIA "Transporent" ir koncerna mātes sabiedrība, kam 100% pieder piecas meitas sabiedrības – SIA "Transporent auto noma" (Latvija), SIA "Transporent.com" (Latvija), SIA "Transporent property" (Latvija), OU "Transporent" (Igaunija) un UAB "Transporent" (Lietuva). 2021. gadā uzņēmumu grupa sasniedza 37,8 miljonu eiro konsolidēto apgrozījumu, par 21% pārsniedzot 2020. gada līmeni. Grupas konsolidētā peļņa sasniedza 2,41 miljonu eiro. Kopš 2010. gada 21. jūnija koncerns ir "Sixt Leasing", "Sixt rent a car" un "Sixt limousine service" franšīzes partneris Baltijas valstīs.