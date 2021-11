Šķidrās tapetes – Latvijā ražo dekoratīvu sienu pārklājumu pēc senas japāņu tehnoloģijas

Kā radās jūsu interese par būvniecības materiāliem un kā sākāt strādāt uzņēmumā "Silk Plaster Group"?

Vispirms mācījos Latvijā, universitātē, bet pēc tam aizbraucu uz Londonu, kur mācījos universitātē (University of East London) Arhitektūras nodaļā. Pēc studijām atgriezos Latvijā, nodarbojos ar interjera dizainu, bet vēlāk sāku strādāt uzņēmumā "Silk Plaster". Uzņēmumā atbildu par sadarbību ar dizaineriem, arhitektiem, būvniekiem, ar jebkuru, kam ir interese par mūsu produktu. Var teikt, ka esmu viens no kompānijas "dzinējiem".

Ar ko šķidrās tapetes atšķiras no citiem sienu pārklājumiem?

Domājot par sienu pārklājumiem, mums parasti galvā ir trīs lietas – krāsa, tapetes un tā sauktais Venēcijas pārklājums. Šķidrajām tapetēm pamata bāzi veido celulozes granulas vai celulozes masa, kam pievieno krāsvielas un dekoratīvus elementus. Tas ir ekoloģisks, videi draudzīgs un ugunsdrošs produkts, ko viegli pārklāt virsmai. Unikāli tas, ka šim produktam piemīt skaņu un temperatūru izolējošas īpašības. Kinoteātru īpašnieki, cilvēki, kas nodarbojas ar akustiskiem risinājumiem nereti meklē materiālu ar skaņu slāpējošām īpašībām. Lai pa īstam novērtētu šo materiālu, to vajag arī pataustīt – tas liekas nedaudz pūkains, silts, ļoti mājīgs. Mums ir izstrādātas dažādas kolekcijas ar plašu krāsu un toņu izvēli – vairāk nekā 500 toņi. Domāju, ka šķidrās tapetes ir produkts, kas var piesaistīt dizaineru un arhitektu uzmanību.

Vai tas nozīmē, ka jebkurš cilvēks pats mājās varētu izveidot šo sienu pārklājumu?

Jā, tā tas ir. Sauso produktu sajauc ar ūdeni, un ar špakteļlāpstiņu uzklāj uz sienas. Uz iepakojuma ir instrukcijas, un mēs esam izveidojuši arī video materiālu, kurā parādīts, kā šo pārklājumu var uzlikt. Produktu piedāvājam būvniecības veikalos Latvijā un citur pasaulē, un dīleru saloni parasti nodrošina arī meistarus, kas var atnākt un uzklāt šķidrās tapetes.

Kā rīkoties, ja gribas sienas pārklājumu mainīt? Kā var šīs šķidrās tapetes no sienas atkal dabūt nost?

Ļoti vienkārši. Ja grib kaut ko mainīt vai labot, pārklājums jānosmidzina ar ūdeni, un pēc neilga laika visu šo materiālu ar to pašu špakteļlāpstiņu var nokasīt nost no sienas.

Jūs teicāt, ka kolekcijās ir pāri par 500 krāsu toņiem, bet kuri toņi ir pasaulē pieprasītākie?

Eiropā laikam pelēkie, vairāk tādi mājīgi, silti toņi, Vācijā priekšroka tiek dota baltajam. Bet ir pieprasījums arī pēc drusku "trakiem" toņiem, piemēram, mums ir viens īpašs melnais tonis. Āzijā ir populāri spilgti dzelteni, lillā un violetie toņi, Japānā populārākas ir mūsu luksusa kolekcijas. Rumānijā, piemēram, pieprasīti zilie un zaļie toņi, bet pie mums Latvijā zaļos toņus neviens nepērk. Toņu un tekstūras izvēle vairāk atkarīga no reģiona.

Kāda ir aptuvena produkta cena?

Tas atkarīgs no kolekcijas. Mums ir gan budžeta kolekcijas, gan luksus kolekcijas, un vienas pakas cena svārstās no četrpadsmit līdz simts un vairāk eiro. Ar vienu paku var noklāt no 3 m2 līdz 5 m2 virsmas. Arī tas atkarīgs no kolekcijas. Jāpiebilst, ka luksus kolekcijas šķidrās tapetes parasti lieto akcentam, papildinot citu sienas pārklājumu. Cena ir atkarīga no materiāliem, apstrādes, sastāvdaļu skaita un faktūras. Šķidro tapešu ražošanā kvalitāte ir ārkārtīgi svarīga.

Foto: Publicitātes foto

Ēriks Grišins (pirmais no kreisās) "Silk Plaster" stendā "Expo 2020" Dubaijā

Vai šķidrās tapetes biežāk tiek lietotas dzīvokļos vai sabiedriskās telpās?

Pārsvarā dzīvojamās telpās, bet mums ir liels klāsts, kur pārklājums lietots arī viesnīcās un citās komerciālās telpās. Dažas kolekcijas nevar izmantot vannas istabās, kur liels mitrums. "Silk Plaster" gan ražo arī citus produktus, kurus var izmantot arī uz fasādēm. Tas ir apmetums iekštelpām un ārsienām, kas arī tiek pārdots kā jau gatavs produkts lietošanai.

Cik darba vietas "Silk Plaster Group" nodrošina? Vai kvalificēts darbaspēks arī ir viena no Latvijas priekšrocībām?

Šobrīd pie mums strādā 18 cilvēki, pārsvarā ražošanā un mārketingā. Tomēr jāatzīst, ka nav vienkārši atrast atbilstošus darbiniekus gan menedžmentā, gan ražošanā – tā reizēm ir problēma. Arī pašreiz, neskatoties uz Covid-19 pandēmiju, mēs paplašināmies un esam personāla meklējumos.

Vai izejmateriālus iepērkat ārpus Latvijas un kā pandēmijas apstākļi ietekmē piegādes ķēdes?

Celulozi iepērkam un sekojam tās kvalitātei dažādos tirgos. Pandēmija ir apgrūtinājusi piegādes, un arī cenas ir attiecīgi pieaugušas. Reizēm es pat brīnos, ka viss tomēr iet uz priekšu – mēs atkal varam braukt uz izstādēm un arī pieprasījums pieaug. Jā, cenas cēlušās, piegādes kavējas, bet viss tomēr notiek.

Kāds ir "Silk Plaster Group" gada apgrozījums?

Šobrīd apgrozījums ir nedaudz virs viena miljona eiro, un katru gadu to paaugstinām apmēram par 10%. No Latvijas rūpnīcas produktu eksportējam uz Eiropas Savienības valstīm, Apvienoto Karalisti, ASV, Brazīliju, Āfrikas un Āzijas valstīm, arī paradoksālā kārtā uz Japānu, no kurienes šis produkts ir oriģināli nācis. Japāņi "Silk Plaster" atklāja izstādē Francijā. Jāsaka, ka mēs parasti dīlerus atrodam lielās pasaules līmeņa būvniecības produktu izstādēs, bet pēdējā laikā izmantojam arī sociālos tīklus un interneta reklāmu.