Somija aptur kravas vilcienu pieņemšanu no Krievijas

Somijas dzelzceļa kompānija "VR Transpoint", kas ir valsts dzelzceļa operatora VR meitas uzņēmums kravas pārvadājumu veikšanai, no svētdienas aptur kravas vilcienu pieņemšanu no Krievijas.

"Sakarā ar sankcijām pret Krievijas dzelzceļu turpināt kustību uz austrumiem pagaidām ir neiespējami. "VR Group" ir pienākums ievērot Rietumu ieviestās sankcijas," pavēstīja "VR Transpoint" prezidents Marti Koskinens.

"VR Transpoint" no svētdienas aptur vilcienu pieņemšanu no Krievijas, bet vagonu nogādāšana no Somijas atpakaļ Krievijā pagaidām turpinās.

No pirmdienas arī tiks pārtraukti pasažieru pārvadājumi ar ātrvilcienu "Allegro" starp Somiju un Krieviju.