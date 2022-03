Somija atsāk kravas vilcienu pieņemšanu no Krievijas

Somija no trešdienas atjaunojusi pirms trim dienām apturēto kravas vilcienu satiksmi ar Krieviju, paziņojis Somijas dzelzceļa operatora VR meitasuzņēmums kravas pārvadājumu veikšanai "VR Transpoint".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Iepriekš mēs paziņojām par "VR Transpoint" kravu pārvadājumu apturēšanu austrumu virzienā no 27.marta saistībā ar Lielbritānijas sankcijām pret Krievijas valsts dzelzceļa uzņēmumu "Rossijskije žeļeznije dorogi" (RŽD). Tomēr no Lielbritānijas varasiestādēm saņemtais skaidrojums liecina, ka šīs sankcijas neattiecas uz "VR Group" līgumiem. "VR Transpoint" kravu pārvadājumi austrumu virzienā tiek atjaunoti no trešdienas, 30.marta," lasāms kompānijas paziņojumā.

"VR Group" izpilddirektors Lauri Siponens norādīja, ka kompānija ir konsultējusies ar Lielbritānijas varasiestādēm un bankām, kuras apliecinājušas, ka sankcijas neattiecas uz Somijas dzelzceļa uzņēmuma darbību.

Jau vēstīts, ka svētdien "VR Transpoint" prezidents Marti Koskinens paziņoja, ka "saistībā ar sankcijām pret Krievijas dzelzceļu turpināt satiksmi uz austrumiem pagaidām ir neiespējami. "VR Group" ir pienākums ievērot Rietumu ieviestās sankcijas", un no svētdienas tika apturēta vilcienu pieņemšanu no Krievijas, bet vagonu nogādāšana no Somijas atpakaļ Krievijā pagaidām turpinās.

No pirmdienas arī tika pārtraukti pasažieru pārvadājumi ar ātrvilcienu "Allegro" starp Somiju un Krieviju.

"VR Transpoint" koncentrējas uz produkcijas un izejvielu transportēšanu. Uzņēmums pērn pārvadāja 37 miljonus tonnu kravu. Pārvadājumi starp Somiju un Krieviju veido trešdaļu kompānijas kravu apgrozījuma.