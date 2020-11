SPRK apstiprinājusi metodiku, kas liegs Latvijā nonākt Astravjecas AES saražotajai elektrībai

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi metodiku, kas nepieļaus Astravjecas atomelektrostacijā (AES) saražotās elektrības nonākšanu Latvijā, informēja SPRK vadītājs Rolands Irklis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šā gada 25. augustā valdības sēdes slēgtajā daļā tika uzklausīts Ekonomikas ministrija (EM) sagatavotais informatīvais ziņojums par elektroenerģijas tirdzniecību ar Baltkrieviju.

No valdības sēdes protokola izriet, ka, ņemot vērā notikumu attīstību Baltkrievijā un no tiem izrietošos riskus starptautisko kodoldrošības standartu ievērošanai Astravjecas AES, ministri pieņēma lēmumu, ka gadījumā ja Astravjecas AES sāks darbu, Latvija apturēs elektroenerģijas tirdzniecību ar Baltkrieviju.

Lai to nodrošinātu, EM tika uzdots kopā ar pārvades sistēmas operatoru izstrādāt risinājumu elektroenerģijas tirdzniecībai ar trešajām valstīm.

SPRK vadītājs apliecināja, ka regulators šonedēļ ir apstiprinājis metodoloģiju, kādā veidā Baltkrievijā saražotā elektrība nenonāks Latvijā.

Pēc Irkļa teiktā, metodoloģijas galvenais pamatprincips paredzēs, ka, piemēram, Krievijai, kurai ir starpsavienojums ar Baltkrieviju, būs jāsniedz apliecinājums, ka Latvijai no Krievijas piegādātā elektrība nav saražota Baltkrievijā.

Pēc Irkļa teiktā, patlaban šo metodi ir apstiprinājušas Latvija un Igaunija, bet vēl tiek gaidīts Lietuvas saskaņojums.

Iepriekš Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) uzsvēra, ka gadījumā, ja Baltkrievijā tiks iedarbināta Astravjecas AES, Latvija pārtrauks elektroenerģijas tirdzniecību ar Baltkrieviju.

Kā pirmdien pavēstīja Lietuvas elektropārvades sistēmas operators "Litgrid", tas no Baltkrievijas energokoncerna "Belenergo" saņēmis informāciju, ka Astravjecas AES laikā no 1. līdz 10. novembrim varētu sākties elektroenerģijas ražošana.

"Litgrid" norādīja, ka saskaņā ar Lietuvā pieņemto likumu par Astravjecas AES saražotās elektroenerģijas boikotu kompānija noteiks nulles caurlaidību elektroenerģijas tirdzniecībai no Baltkrievijas, sākot ar brīdi, kad šai spēkstacijā sāksies elektroenerģijas ražošana.

Lietuva uzskata, ka Baltkrievija nav ievērojusi drošības prasības, ceļot spēkstaciju, kas atrodas aptuveni 30 kilometrus no Lietuvas robežas un 50 kilometrus no Viļņas, bet Minska šos pārmetumus noraida. Lietuva pieņēmusi likumu, kas paredz neielaist tās tirgū šai atomelektrostacijā saražoto elektroenerģiju, un aicinājusi arī kaimiņvalstis to boikotēt.

20. augustā Baltkrievija paziņoja, ka pabeigta kodoldegvielas ielāde Astravjecas AES pirmajā reaktorā, bet 11. oktobrī pavēstīja, ka tajā uzsākta vadāma ķēdes reakcija un tuvākajā laikā tiks veikti pētniecības darbi, lai pārliecinātos par kontroles sistēmas drošumu un reaktora iekārtas kodoldrošību, bet nākamajā posmā paredzēta pirmā energobloka enerģētiskā iedarbināšana ar pieslēgšanu valsts energosistēmai.

Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko iepriekš izteicies, ka tas varētu notikt 7. novembrī.