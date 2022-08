Starp 'Snaige' investoriem ir Putinam pietuvināti oligarhi

Starp Baltijas valstīs vienīgā ledusskapju ražotāja "Snaige" akcionāriem ir Krievijas investīciju fonds, kas izveidots ar oligarhu Viktora Vekselberga un Aleksandra Mamuta finansējumu, ceturtdien vēstīja Lietuvas sabiedriskā raidorganizācija LRT.

LRT pētniecisko žurnālistu komandas apkopotā informācija liecina, ka fonds "Russian Retail Growth Fund", kas caur Kipras uzņēmumu kontrolē "Snaige", ir saistīts ar Mamutu un Vekselbergu, kuri tiek uzskatīti par Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam pietuvināto personu loka pārstāvjiem.

Par atbalstu Kremļa režīmam kopš 2018. gada Vekselbergam noteiktas starptautiskas sankcijas. Līdz šim Mamutam nekādas sankcijas nav noteiktas.

Pieejamā informācija liecina, ka "Snaige" akcionāri no Krievijas kopš Lietuvas kompānijas iegādes pirms desmit gadiem to izmantoja kā aizdevēju. Naudas aizdevumi Krievijas uzņēmumiem bija daļa no kompānijas iegādes darījuma, un līdz šim "Snaige" ir atguvusi tikai divus miljonus eiro no vairāk nekā 11 miljoniem eiro, ko kompānija aizdevusi saviem akcionāriem no Krievijas.

Lietuvas dienvidu pilsētā Alītā bāzētais ledusskapju ražotājs plāno restrukturizāciju. Pērn kompānija strādāja ar divu miljonu eiro zaudējumiem salīdzinājumā ar 256 000 eiro peļņu 2020.gadā. Apgrozījums pērn salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu audzis par 14,4% līdz 32,9 miljoniem eiro.

Nākamgad "Snaige" atzīmēs 60.dibināšanas gadadienu. Kompānijā strādā 400 cilvēku

"Snaige" akcijas kotē Viļņas biržā. Tās galvenais akcionārs ar vairāk nekā 90% akciju ir Kiprā reģistrētā kompānija "Sekenora Holdings", kuru netieši kontrolē Kaimanu salās reģistrētais investīciju fonds "Russian Retail Growth Fund".